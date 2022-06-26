Overwatch 2’nin Çıkışıyla Birlikte İlk Oyun Kapatılıyor

Blizzard’ın sevilen taktiksel savaş oyunu Overwatch’ın ikincisi önümüzdeki Ekim ayında oynaması ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülüyor. Overwatch 2’nin çıkışıyla birlikte ilk oyunun kapatılacağı öğrenildi.

Blizzard’ın Overwatch 2’yi duyurmasından beri beraberinde gelen haberlerden dolayı başta Overwatch hayranları olmak üzere oyun camiası bir tık hayal kırıklığına uğramış durumda. Bunun sebepleri Overwatch 2’nin, birinci oyunun az biraz değiştirilmiş hâlinden ibaret olması.

Overwatch 2 ile ilgili oyuncuları hayal kırıklığına uğratan haberlerin üzerine bir yenisi daha eklendi. Önümüzdeki Ekim ayında bütün platformlara resmen çıkış yapacak olan oyunun çıkışıyla birlikte ilk oyunun kapatılacağı duyuruldu.

Overwatch 2 çıkınca ilk oyun oynanamaz olacak

‘Biz o kadar para verdik ilk oyuna!’ dediğinizi duyar gibiyiz, haklısınız da. Bir oyuna özellikle Türkiye’de o kadar para verince insanın hâlâ oynamaya devam etmek istemesi normal. Sadece o da değil, oynaması ücretsiz oyunlardaki toksik oyuncu kimliklerinden ve ban yedikçe yeni hesap açan hilecilerden bıkmış olan oyuncuların ilk kaçış noktası genellikle ücretli çevrimiçi oyunlar oluyor.

Overwatch’ın ilk oyunu da bunlardan biriydi. Bunları neden söylüyoruz? Çünkü Overwatch 2, bildiğiniz gibi oynaması ücretsiz bir oyun olarak yayınlanacak. Oyuncular da diyor ki: “Ya tamam arkadaş siz ikincisini ücretsiz çıkarın, biz niş bir kitle olarak ilk oyunu da oynamaya devam edebilelim.”

Ancak öyle olursa oyun şirketleri oyun içi satın alımlardan nasıl para kazanır? Olmaz öyle. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.