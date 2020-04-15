Overwatch'a Yapay Zekalı Yeni Kahraman 'Echo' Geldi

Blizzard Entertainment’ın takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunu Overwatch’a ‘Echo’ adında yeni bir karakter eklendi. Bunun yanı sıra yeni rekabetçi mod Açık Rekabetçi Sıra, Arcade'e geliyor. Hadi gelin hem Echo hem de yeni mod oyunculara neler sunuyormuş hep birlikte bakalım.

İlk kez piyasaya çıktığı Mayıs 2016 tarihinden bu yana popülerliğini her geçen yıl artıran Overwatch, birbirinden yetenekli kahramanları ile oyunculara eşsiz bir savaş deneyimi sunuyor. Oyunun arkasındaki geliştirici stüdyo Blizzard Entertainment, bir süredir üzerinde çalıştığı Echo adlı yeni kahramanı Overwatch’a dahil etti.

Bugün itibarıyla PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında kullanıma sunulan Echo, mevcut duruma hızla adapte olabiliyor ve çarpışmalarda farklı roller üstlenebiliyor. Overwatch oyuncularının favori kahramanlarından biri olması beklenen Echo, üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapabiliyor.

Echo, düşmanlarınızı dize getirebileceğiniz pek çok özelliğe sahip

Echo’nun düşmanlarına gönderdiği yapışkan bomba salvosu, kısa bir süre sonra infilak ediyor. Uçma yeteneği bulunan karakter, birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verebiliyor. Hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanan Echo, rakiplerinizin korkulu rüyası olacak.

Öte yandan Overwatch’taki tek yenilik Echo değil. Blizzard Entertainment, yeni rekabetçi mod Açık Rekabetçi Sıra’nın Arcade'e geldiğini ve dört hafta kadar süreceğini duyurdu. Kahraman havuzları ve tek kahraman limiti de dahil olmak üzere standart dereceli kurallarını kullanan bu mod, rol kısıtlamalarına veya rol sıralarına sahip değil.

Echo, hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanıyor

Önümüzdeki ay dördüncü yılını devirecek olan Overwatch, bu yılın başlarında 50 milyon oyuncu barajını geçerek, çok önemli bir kilometre taşını tamamlamıştı. Daha önce bildirdiğimiz gibi, serinin ikinci halkası, BlizzCon 2019'da duyurulmuştu.

Bununla birlikte, hikaye odaklı Overwatch 2'nin ne zaman piyasaya çıkacağını henüz bilmiyoruz. Yeni karakterler, haritalar, özellikler ve modlar gibi pek çok değişikliğe sahne olması beklenen oyunun, ilk Overwatch oyuncuları ile çapraz müsabakalara imkan sağlayacağı açıklanmıştı.

Echo karakterinin tanıtım videosu