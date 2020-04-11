Alman Kasabasında Yüzde 14'lük Kesim Bağışıklık Kazandı

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı gün geçtikçe artarken, Almanya’da bir araştırma yapıldı. Uzmanlar, Gangelt bölgesinde yüzlerce kişinin kanını inceleyerek, yüzde 14’lük kesimin virüse karşı bağışıklık kazandığı sonucuna ulaştı.

Hollanda sınırına yakın olan Almanya’nın Gangelt bölgesi, şubat ayında bir karnaval kutlaması sırasında binlerce insanın şehre gelmesiyle birlikte adeta virüs üretme ortamına dönüştü. Festival sırasında çok sayıda insan koronavirüs tarafından enfekte oldu. Almanya’da sağlık uzmanları, araştırmalar için işe koyuldu.

Gangelt’ta 500 kişiden antikor almak için çalışma başlatıldı. Kanların incelendiği ilk sonuçlara göre kasabanın yaklaşık 14’ü koronavirüs salgınına yakalandı. Yale Üniversitesi’nden sosyal bilimler araştırmacısı Nicholas Christakis, “Bana göre, henüz nüfusun koronavirüse maruz kalan büyük bir kısmına sahip değiliz. Karnavallar ve festivaller düzenlendi, ancak sadece yüzde 14'ünün testi pozitif çıktı. Bu da daha fazla vaka olduğu anlamına geliyor.” diye konuştu.

Gangelt'ta yüzde 14'lük kesim, koronavirüse karşı bağışıklık kazandı:

Araştırmacılar, bir bölgedeki enfeksiyon oranı ne kadar büyük olursa, hâlâ o kadar az ‘acının’ ilerde olduğunu söylüyor. Nihayetinde yeterli sayıda insanın virüse karşı bağışıklık kazanması durumunda virüsün daha fazla yayılmayacağı belirtiliyor. Ancak, söz konusu Alman kasabası bu eşiğe henüz yakın değil. Christakis, ilk verileri “talihsiz” olarak niteleyerek, bunun nedenini virüsün halihazırda yayılmak için çok tehlikeli olduğuna bağlıyor.

Sonuçların henüz çok yeni olduğunu ve bu gibi çalışmalara daha fazla ihtiyaçlarını olduğunu belirten Yale Üniversitesi araştırmacısı, koronavirüs vaka sayısının dünyada en çok olduğu ABD’nin, New York gibi büyük şehirlerinde 200 bin insanı test etmesi gerektiğini vurguladı. Dünya genelinde son verilere göre, 1,7 milyon kişi enfekte olurken, bu kişilerin tıbbi yardım ve test olanlar olduğu belirtildi. Gerçek sayının daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Bonn Üniversitesi Hastanesi’nden Hendrik Streeck ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan söz konusu araştırma kapsamında, Gangelt kasabasında koronavirüse yakalanan yüzde 14’lük kesimin, bir daha bu virüs tarafından enfekte olmayacağına dikkat çekildi. Cevaplanmamış en büyük sorulardan birinin, koronavirüse yakalanmış insanların yüzde kaçının öldüğünün altı çizildi.