Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 14.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önleyen Hawk oyuncu koltuğu, 3D hareketli kolçaklara sahip. Bel desteği, baş yastığı ve ayarlanabilir mekanizmasıyla dikkat çeken bu koltuk, 7.989,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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%10 indirimle 4.670,00 TL'ye düşen HyperX mikrofon, bas konuş özelliğine sahip. Oyunseverlerin tercihi olan bu ürünün mikrofon durumunu gösteren LED göstergesi de bulunuyor.

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27 inç ekran boyutu, 5 ms tepki süresi ve 75 hz yenileme hızı ile ön plana çıkan Asus monitör, 5.777,00 TL fiyata sahip.

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İster filtre kahve isterseniz Türk kahvesi yapabileceğiniz Karaca Hatır Plus, tek seferde 5 fincan kahve yapabiliyor. Paslanmaz çelik filtresiyle uzun süreli kullanım sağlayan bu ürünü 3.256,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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1 metre uzunluğa ve 480Mbps veri aktarım hızına sahip Ugreen şarj kablosu, 115,47 TL'ye satışta.

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Uygun fiyatlı, yüksek kalitede kulaklık arayan kullanıcıların tercihi olan Huawei FreeBuds 4E, hafif gürültü engelleme özelliğine sahip. Yani kulaklığınız bu özellik sayesinde düşük frekanslı gürültüyü bastırırken çevresel sesleri ve trafik gürültüsünü kesmeden ortamınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı oluyor. Ürün, 1.713,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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24 saat çalma süresi, su geçirmez portatif yapısı ve Bluetooth 4.2 bağlantısı ile dikkat çeken hoparlörü 1.703,09 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Amoled ekranı, 112 egzersiz modu ve 12 güne kadar pil ömrüne sahip Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saat, 1.885,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Gün içerisinde bulunduğunuz ortamın sıcaklık ve nem değerini ölçen ürün, özellikle bebekli ailelerin tercihi oluyor. Ürün, %10 indirimle 359,99 TL'ye düşmüş durumda.

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