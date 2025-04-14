Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 14.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu
Kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önleyen Hawk oyuncu koltuğu, 3D hareketli kolçaklara sahip. Bel desteği, baş yastığı ve ayarlanabilir mekanizmasıyla dikkat çeken bu koltuk, 7.989,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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HyperX QuadCast 2 USB Mikrofon
%10 indirimle 4.670,00 TL'ye düşen HyperX mikrofon, bas konuş özelliğine sahip. Oyunseverlerin tercihi olan bu ürünün mikrofon durumunu gösteren LED göstergesi de bulunuyor.
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Asus VA27ECPSN Monitör
27 inç ekran boyutu, 5 ms tepki süresi ve 75 hz yenileme hızı ile ön plana çıkan Asus monitör, 5.777,00 TL fiyata sahip.
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Karaca Hatır Plus 2 In 1 Kahve Makinesi
İster filtre kahve isterseniz Türk kahvesi yapabileceğiniz Karaca Hatır Plus, tek seferde 5 fincan kahve yapabiliyor. Paslanmaz çelik filtresiyle uzun süreli kullanım sağlayan bu ürünü 3.256,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
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UGREEN 2.0 A USB-A & Micro USB Data ve Şarj Kablosu
1 metre uzunluğa ve 480Mbps veri aktarım hızına sahip Ugreen şarj kablosu, 115,47 TL'ye satışta.
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Huawei FreeBuds 4E Kulaklık
Uygun fiyatlı, yüksek kalitede kulaklık arayan kullanıcıların tercihi olan Huawei FreeBuds 4E, hafif gürültü engelleme özelliğine sahip. Yani kulaklığınız bu özellik sayesinde düşük frekanslı gürültüyü bastırırken çevresel sesleri ve trafik gürültüsünü kesmeden ortamınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı oluyor. Ürün, 1.713,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör
24 saat çalma süresi, su geçirmez portatif yapısı ve Bluetooth 4.2 bağlantısı ile dikkat çeken hoparlörü 1.703,09 TL'ye satın alabilirsiniz.
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Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saat
Amoled ekranı, 112 egzersiz modu ve 12 güne kadar pil ömrüne sahip Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saat, 1.885,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
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ThermoPro TP357 260FT Sıcaklık ve Nem Ölçer
Gün içerisinde bulunduğunuz ortamın sıcaklık ve nem değerini ölçen ürün, özellikle bebekli ailelerin tercihi oluyor. Ürün, %10 indirimle 359,99 TL'ye düşmüş durumda.
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