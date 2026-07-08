Araştırma: Oyuncular, Oyunlarda Yapay Zekâ Kullanımı Hakkında Ne Düşünüyor? (Sonuçlar Şaşırtıcı)

Yeni bir araştırma, oyuncuların oyunlardaki yapay zekâ kullanımı hakkında olan düşüncelerini ortaya koyuyor.

Sosyal medyaya bakarsanız oyun dünyası yapay zekâya karşı âdeta bir savaş açmış durumda ancak perde arkasındaki gerçekler çok daha farklı gibi.

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GameDiscoverCo tarafından 3.800 Steam kullanıcısıyla yapılan yeni bir anket, oyuncuların yapay zekâ konusunda sanıldığı kadar katı olmadığını ortaya koyuyor.

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Çoğunluk yapay zekâ kullanımını önemsemiyor

Anket sonuçlarına göre oyuncuların %23,4’ü yapay zekâ kullanımıyla ilgili "kesinlikle hiçbir sorun görmediğini" belirtirken, %19,6’sı ise durumu gayet normal karşılıyor. Yani kabaca her 10 oyuncudan 4'ü yapay zekâlı oyunlara yeşil ışık yakmış durumda. %25,6’lık bir kesim ise "Nötrüm, oyun iyi olsun yeter" kafasında.

Peki bu teknolojiye tamamen kapıyı kapatanlar kimler? Yapay zekâ içeren oyunları asla oynamayacağını söyleyenlerin oranı yalnızca %8,1’de kaldı. Görünen o ki internetteki o büyük öfke dalgası aslında küçük ama sesi çok çıkan bir gruptan ibaret.

Oyuncular her hâlükarda bilgilendirmeleri okuyor

Tabii bu durum oyuncuların gözü kapalı her şeyi kabul ettiği anlamına gelmiyor. Valve’ın Steam’de yapay zekâ kullanımını zorunlu olarak belirttirmesi, oyuncuların en büyük silahı. Ankete katılanların %44,4’ü bir oyunu almadan önce yapay zekâ feragatnamesini "detaylıca incelediğini" söylüyor. Hafifçe göz ucuyla bakanları da ekleyince oyuncuların neredeyse %90’ı bu detaylara dikkat ediyor.

Peki sizin için bu durum nasıl? Bir oyunda yapay zekâ kullanımı, oyunu alıp almamanızı etkiler mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.