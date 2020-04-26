Oyuncuların Kendi Sanal Müzelerini Kurabildiği Ücretsiz Oyun

Occupy White Walls adlı ücretsiz oyunda oyuncular kendi sanat galerilerini oluştururken diğer oyuncuların yarattığı müzeleri de gezebiliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kimsenin evden çıkmadığı bu dönemde oyun sanatsal bir kaçış imkanı yaratıyor.

Koronavirüs salgını sonrasında pek çok müze ve sanat evi kapılarını sanal ortamda ziyaretçilerine açmıştı. Ayrıca internet üzerinde tiyatro oyunları ve konserler gibi sanatsal aktivitelere de katılabiliyorduk.

Yeni ve ücretsiz bir oyun olan Occupy White Walls ise bize artık ipleri kendi elimize almamız ve kendi sanat galerimizi oluşturmamız için bir fırsat veriyor. Oyunda binlerce farklı mimari element ve binlerce sanat eseri bulunuyor.

Occupy White Halls nasıl bir oyun?

Oyun türü: Simülasyon, sandbox

Simülasyon, sandbox Oyun boyutu: 15 GB

15 GB Steam değerlendirmesi: Çok Olumlu

Steam’den ücretsiz olarak indirilebilen oyunun mutfağında gerçek anlamda mimari ve sanat ile ilgilenen kişiler yer alıyor. Bunun sonucu olarak da oyun içerik anlamında oldukça zengin. 2200a farklı mimari element oyunda yer alıyor. Bunlara art deco ışıklandırmalar, gösterişli merdivenler, vitraylar ve çinili camlar gibi elementler de dahil.

Tabii ki bir sanat galerisi içinde sanat eserleri olmadan olmaz. Neyse ki oyunda klasik tablolardan modern sanata çok geniş bir yelpazede 6000’den fazla eser bulunuyor. Bu eserlerin hepsi hakkında fikriniz yoksa da canınızı sıkmanıza gerek yok. Zira biricik yapay zeka asistanımız Daisy bizim tercihlerimize ve zevklerimize bakarak beğenebileceğimiz sanat eserlerini tavsiye ediyor, küratörlüğümüzü yapıyor.

Oyunun yapımcısı tanımlamakta zorlanıyor

Oyunun altında StikiPixels imzası bulunuyor. Firmanın CEO’su Yarden Yaroshevski, oyunu tanımlamakta her zaman sorun yaşadığını söylüyor. Oyun bir devasa çevrimiçi oyun ve kişiler kendi galerilerini başkalarının beğenisine sunuyor. Bu oyun ayrıca yeni ortaya çıkan sanatçılar için de bir platform vazifesi görüyor. Oyunun tek kötü yanı ise Türkçe dil desteğinin olmaması.

Occupy White Walls oyununda pek çok farklı müze inşa edilebiliyor. Üstelik fiziksel dünyanın sınırlarına bağlı kalmadan. Örneğin bir oyuncu -daha ziyade sanatçı demek gerekir- uzayda süzülen ve Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilmiş karelerin yer aldığı bir müze oluşturmuş durumda. Oyunda şimdilik 2 boyutlu eserler sergilenebilse de gelecekte 3 boyutlu figürleri ve heykelleri de oyunda görebileceğiz. Oyunu buradaki linkten indirebilirsiniz.