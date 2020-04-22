Steam, Mağazasındaki Arama Motoru Sonuçlarını İyileştiriyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun mağazası konumunda bulunan Steam, oyuncuların gerçekten aradığı oyunları bulabilmeleri ve yeni oyunları keşfedebilmeleri için arama motorunda yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Steam, PC için dünyanın en büyük çevrimiçi oyun mağazası konumunda bulunuyor. Dolayısıyla Steam kullanıcılarının yeni oyunları kolay bir şekilde keşfedebilmesi, hem Steam’in sahibi konumunda bulunan Valve için hem de oyunlarını yayınlamak adına Steam’i kullanan yayıncılar için büyük önem taşıyor.

Şu an için Steam’de daha çok büyük oyunlar ön plana çıkarken birçok oyun, oyuncular tarafından fark edilemiyor. Mağaza, 30 binden fazla oyuna ev sahipliği yapıyor ancak son yıllarda bu sayıda oldukça büyük bir artış yaşandı. Bir yıl içerisinde Steam’e yaklaşık 10 bin yeni oyun eklendi ve bu da küçük, bağımsız oyunların keşfedilmesini bir hayli zorlaştırıyor.

Steam arama motorunda değişiklik:

Valve’ın mağaza için yeni özellikleri test ettiği Steam Labs’te yapılan son çalışmalarda oyuncuların yeni oyunları bulmalarına yardımcı olacak özellikler üzerine odaklanıldı. Bu konuda oyuncunun kütüphanesindeki oyunlar baz alınarak oyun önerisinde bulunma fikriyle model oluşturuldu.

Arama sonuçlarında ulaşılan başlıkların türlerinin değiştirilmesi de yeni oyunların keşfedilmesi için oldukça önemli olabilir. Bu geliştirmeler, kullanıcıların faydalandığı daha iyi geri dönüş sonuçları için mantığı kullanıyor. Valve, bu durumu şöyle örneklendiriyor; bir oyun, 'real time strategy' (gerçek zamanlı strateji) etiketine sahip olup 'RTS', 'real time' ya da 'strategy' gibi etiketlere sahip olmayabiliyor. Şu an 'real time + strategy' şeklinde arama yapıldığında o oyuna ulaşılamıyor.

Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni özellikle birlikte bu sorun ortadan kaldırılıyor. Yeni arama motoru mantığı, arama çubuğuna 'real time + strategy' yazdığınızda RTS ya da gerçek zamanlı strateji oyunlarına baktığınızı biliyor. Valve’ın Steam için geliştirdiği bu yeni özelliği buradan deneyebilirsiniz. Kendi denemeleriniz sonucunda edindiğiniz izlenimleri de yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.