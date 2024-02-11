Çok da beklenmeyen bir şey değildi açıkçası. Sadece bu kadar sürede kaybetmesi normal mi onu tartışıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda erken erişim olarak oyunseverlerle buluşan Palworld, yayımlanır yayımlanmaz oyun dünyasının bir numaralı gündemi olmuştu. Oyuncu sayısı inanılmaz bir ivmeyle yükselen Palworld, anlık 2,1 milyon oyuncuya ulaşarak Counter-Strike 2'nin rekorunu dahi kırmış ve Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip 2. oyunu olmuştu.

Ama gelin görün ki popüler oyunumuz, bazı oyuncuların gözünde yavaş yavaş fakat dramatik şekilde gözden düşüyor. Zira Steam’deki çıkışından bu yana Palworld, 1,3 milyon eş zamanlı oyuncu kaybetti. Bu bağlamda da oyun, Steam’in 2 haftalık zaman aralığı içinde en büyük eş zamanlı oyuncu kaybına sahip oldu.

Steam’de 12, Game Pass’te 7 milyon oyuncusu vardı.

SteamDB verilerine göre 27 Ocak 2024 tarihinde 2.101.867 eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yapan Palworld, 10 Şubat 2024’te 757.508 eş zamanlı oyuncuya sahipti. Bu da 2 haftada 1,3 milyondan fazla oyuncu kaybı demek. Tabii oyun bir anda popüler olunca bunun beklenmesi de normal. Yani sıra dışı bir durum söz konusu değil.

Fakat bunun 2 haftada gerçekleşmesi de oldukça garip desek yanlış olmaz. Zira garip olan oyunun bu düşüşü değil, ani yüksek başlayışıydı. Şu anda ortalama 700 binlerde gezen eş zamanlı oyuncu sayısı, sadece Steam bazında gösteriliyor. Konsol tarafını da hesaba katınca bu sayı fazlaca artıyor. Bu düşüşten sonra 700 bin eş zamanlı oyuncunun da oldukça etkileyici bir sayı olduğunu söylememek olmaz.

Bu da oyunun akıl almaz başarısını gösteriyor. Siz hiç Palworld’ü deneyimlediniz mi? Sizce oyun nasıl?