Aynı anda milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Palworld'ün dudak uçuklatan sunucu masrafı açıklandı. Görünen o ki geliştirici şirket, oyuna harcadığı para kadar sunuculara da masraf yapmak zorunda kalıyor...

Geçtiğimiz haftalarda erken erişim olarak oyunseverlerle buluşan Palworld, yayımlanır yayımlanmaz oyun dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. Oyuncu sayısı inanılmaz bir ivmeyle yükselen Palworld, anlık 2,1 milyon oyuncuya ulaşarak Counter-Strike 2'nin rekorunu dahi kırmış ve Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip 2. oyunu olmuştu.

Palworld'ün bu başarısının geliştirici ekibin yüzünü güldüğünü tahmin etmek zor değil. Ancak bu başarının geliştirici Pocketpair'e bir ek masrafı olduğu da bir gerçek. Oyun henüz erken aşamada -ki en az 1 yıl erken erişimde kalması bekleniyor- ve bu süre boyunca şirket, geliştirme çalışmalarına büyük paralar harcayacak. Oyunun bu kadar popüler olması, ekibe bir de sunucu masrafı çıkarmış gibi görünüyor. Hem de milyonlarca dolarlık bir masraf…

Palworld'ün erken erişimdeki sunucu masrafının 5 milyon doları geçebileceği söyleniyor

Pocketpair CEO'su Takuro Mizobe tarafından paylaşılan bilgilere göre Palworld'ün sunucu masrafı, erken erişim sürümünün yayımlanmasıyla birlikte %359 arttı ve 470 bin doları buldu. Bu, Palworld'ün oyuncu sayısını koruyabilmesi halinde bir yılda yaklaşık 5,6 milyon dolar sunucu masrafı olacağı anlamına geliyor. Bu nedenledir ki Mizobe, paylaşımın açıklamasında "Bir dakika, ya sunucu masrafları yüzünden iflas ederse?" ifadelerini kullandı.

Palworld'ün ağ hizmetlerinden sorumlu mühendis Chujo Hiroto, Mizobe'nin tweetini alıntılayarak, "Oyun servislerinin ne olursa olsun aksamaması yönündeki talimatlara uyarak sunucuları oyuna hazırlarken maliyeti gözetmedik.Tüm oyuncuların tamamen eğlenebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak şu anda oyuncuları memnun etmek için maliyetleri gözardı ettiklerini ifade etti.

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