X, platformun teknik yükünü azaltmak için ücretsiz kullanılan hesapların limitlerini düşürdü.

X, platformun arka plan altyapısındaki yükü hafifletmek, çökmeleri azaltmak ve hata sayfalarını minimuma indirmek amacıyla teknik sınırlarında çok kritik bir güncellemeye gitti.

Özellikle mavi tikli olmayan, yani Premium abonesi olmayan hesapları doğrudan etkileyen yeni bir günlük paylaşım kotası devreye alındı.

Mavi tiksiz hesaplara günlük 50 gönderi kotası

X platformunun sistem kararlılığını korumak amacıyla getirdiği yeni kurallara göre ücretsiz ve doğrulanmamış hesaplar artık günde en fazla 50 orijinal gönderi (retweet ve alıntılamalar dâhil) paylaşabilecek.

Bununla birlikte platform içi etkileşimi ve tartışma yoğunluğunu doğrudan etkileyecek bir diğer önemli sınır ise yanıtlar kısmında karşımıza çıkıyor. Ücretsiz kullanıcılar için günlük yanıt sınırı 200 adet olarak belirlendi. X, bu sınırların tek seferde tüketilmesini önlemek için kotayı gün içine, yani yarım saatlik daha küçük zaman dilimlerine bölerek dağıtıyor.

X güncel sınırlar