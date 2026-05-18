Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Para Vermeyenlere X'te Paylaşım ve Mesaj Sınırı Geliyor: Günlük Sınırlar Azaltıldı!

X, platformun teknik yükünü azaltmak için ücretsiz kullanılan hesapların limitlerini düşürdü.

Para Vermeyenlere X'te Paylaşım ve Mesaj Sınırı Geliyor: Günlük Sınırlar Azaltıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

X, platformun arka plan altyapısındaki yükü hafifletmek, çökmeleri azaltmak ve hata sayfalarını minimuma indirmek amacıyla teknik sınırlarında çok kritik bir güncellemeye gitti.

Özellikle mavi tikli olmayan, yani Premium abonesi olmayan hesapları doğrudan etkileyen yeni bir günlük paylaşım kotası devreye alındı.

İçerikten Görseller

Para Vermeyenlere X'te Paylaşım ve Mesaj Sınırı Geliyor: Günlük Sınırlar Azaltıldı!
2
2

Mavi tiksiz hesaplara günlük 50 gönderi kotası

2

X platformunun sistem kararlılığını korumak amacıyla getirdiği yeni kurallara göre ücretsiz ve doğrulanmamış hesaplar artık günde en fazla 50 orijinal gönderi (retweet ve alıntılamalar dâhil) paylaşabilecek.

Bununla birlikte platform içi etkileşimi ve tartışma yoğunluğunu doğrudan etkileyecek bir diğer önemli sınır ise yanıtlar kısmında karşımıza çıkıyor. Ücretsiz kullanıcılar için günlük yanıt sınırı 200 adet olarak belirlendi. X, bu sınırların tek seferde tüketilmesini önlemek için kotayı gün içine, yani yarım saatlik daha küçük zaman dilimlerine bölerek dağıtıyor.

X güncel sınırlar

2

Hesap Aksiyonu Teknik Sınır Ekstra Detaylar
Direkt Mesajlar (DM) Günlük 500 adet Gönderilen toplam mesaj sayısı için geçerlidir.
Gönderiler (Doğrulanmamış Hesaplar) Günlük 50 orijinal / 200 cevap Limitler, gün içinde yarım saatlik daha küçük aralıklara bölünmüştür.
Gönderiler (Genel Sınır) Günlük 2.400 adet Platformun mutlak maksimum limitidir, yine yarım saatlik aralıklarla dağıtılır.
E-posta Değişiklikleri Saatte 4 kez Hesaba kayıtlı e-posta adresinin ne sıklıkla güncellenebileceğini kısıtlar.
Takip Etme (Günlük) Günlük 400 hesap Teknik bir tavan sınırdır; agresif takibi engelleyen diğer kurallar geçerliliğini korur.
Takip Etme (Toplam) 5.000 hesap Bu sınıra ulaşıldığında, yeni takipler hesaba özel takipçi/takip edilen oranına göre kısıtlanır.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com