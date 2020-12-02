2003 yılında TUBİTAK bünyesinde hayata geçirilen, tamamen yerli ilk işletim sistemi Pardus’u hatırlarsınız. 2005 yılında ilk sürümünü gördüğümüz işletim sisteminin kaderi 2011 ve 2013 yılları arasında değişmiş ve bir Linux dağıtımı haline getirilmişti. Pardus’un tamamen yerli olduğu dönemlerde çalışan mühendisler, projenin ilk günleri hakkında düşüncelerini paylaştılar.

Pardus, günümüzde devlet kurumlarında kullanılması için özelleştirilmiş, Linux tabanlı yerli bir işletim sistemi. Ancak projenin kökenlerinde yatan vizyon, Pardus’un Linux ya da herhangi bir açık kaynaklı işletim sistemi tabanında geliştirilmesi değildi. 2003 yılında TUBİTAK tarafından kurulan ekip 2005’te Linux tabanlı ilk Pardus sürümünü ortaya çıkarmıştı.

2011 yılında TUBİTAK bünyesinde gerçekleştirilen yapılandırma çalışamaları kapsamında Pardus’un ilk ve özgün sürümlerini geliştirilen ekip tasfiye edilmişti. Dönemin TUBİTAK ekibinde yer alan genç mühendisler, sektörde farklı şirketlerde önemli roller üstlendiler ya da kendi şirketlerini kurdular.

Ana ekipte yer alanlardan birisi de Akın Ömeroğlu'ydu, Pardus’tan ayrılışının yıl dönümü nedeni ile bir fotoğraf paylaştı:

Aynı ekipte yer alan ve özgün Pardus’u geliştiren yazılımcılar da kendi fikirlerini paylaştı:

Pardus'un ilk sürümünü kullananlar da o günlere döndü:

Günümüzün yeni yazılımcıları da Pardus'un akıbetini sorguladılar:

Pardus bugün ne durumda?

En başta da söylediğimiz gibi Pardus Linux tabanlı bir dağıtım. Proje TUBİTAK bünyesinde desteklenmeye devam etse de 2000'li yılların başında hedeflenen vizyonla, çekirdek yazılımı bile yerli bir işletim sistemi hedeflenmişti. Bugün Debian tabanı üzerinden çalışmalar devam etse de işletim sistemi fazlasıyla yaygın durumda değil.

Dönem dönem devlet kurumlarının Pardus'a geçiş yapmaları için çalışmalar başlatılıyor. Ancak modern yazılımlar ve günümüz standartları, artık ne yazık ki Pardus'un rakiplerine karşı bir adım geride kalmasına yol açıyor. Eğer Pardus'un bugünkü haline göz atmak isterseniz buradan 17.5 sürümüne göz atabilir, ücretsiz şekilde indirip deneyebilirsiniz.