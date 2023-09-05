Hızlı ve Öfkeli serisinden tanıdığımız Paul Walker, seride Japon otomobil tutkunu gibi tanıtılıyordu. Fakat kendi kişisel garajı, tutkusunun Japon otomobilleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Hızlı ve Öfkeli serisinin Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker, seride Mitsubishi Eclipse, Nissan GTR R34, Nissan GTR R35 gibi efsaneleşmiş Japon otomobilleri kullanıyordu. Paul Walker'ı sürekli bu modellerle görmek de haklı olarak çoğu izleyicinin kafasında "Bu adam JDM(Japon İç Pazarı için üretilmiş otomobiller) hayranıydı." gibi bir düşünce oluşturuyordu.

Paul Walker'ın kişisel garajına baktığımızda da büyük bir Japon otomobili tutkunu olduğunu görüyoruz. Fakat buna ek olarak farklı araçları da kucakladığını es geçmemek gerek. Bu bağlamda oyuncunun garajında, hatırı sayılır sayıda BMW modeli de bulunuyor.

BMW hayranlarının hayali: BMW M3 (E36)

Bu otomobil, Paul Walker'ın satın aldığı ilk BMW otomobil olmasıyla öne çıkıyor. Otomobil, ilk olarak 1992 yılının Şubat ayında piyasaya sürüldü. 1999 yılında üretim bandından inene kadar da 71.242 adet BMW M3 E36 üretildi. M3 E36 ilk olarak Coupe karoser kasa olarak üretildi.

1994 yılında ise M3 E36'nın sedan ve cabriolet karoser kasaları satışa sunuldu. Otomobilde ilk olarak BMW'nin 286 HP gücündeki 6 silindirli S50 motoru ve 5 ileri manuel şanzıman kullanıldı. 1995 yılından sonra ise BMW, bu motor yerine 317 HP gücünde, 6 silindirli, 32 litrelik bir S50B32 motor kullandı. 5 ileri manuel şanzımanın yerine ise 6 ileri manuel şanzıman getirildi.

Paul Walker'da iki adet E30, bir adet de E36 bulunuyordu. Bu araçların üçü, toplam 1,7 milyon dolara 2020'de satıldı.

M serisinin ilk göz ağrısı: BMW M1

Otomobil, 1978-1981 yılları arasında üretildi. O dönemde BMW; CSL modelinin yerini alacak, yarışlarda kullanılacak bir otomobil istiyordu. Bunun sonucunda BMW M1 üretildi. M1, turbo beslemeli 350 HP gücünde bir motora sahipti. Toplamda 456 adet üretildikten sonra BMW, M1'in üretimini 1981 yılında durdurdu. Sonra da bu model yerine BMW M5'i üretmeye başladı.

Paul Walker'ın M1'i, Aralık 2022'de 648.500 dolara satıldı.

BMW'nin ilk 8 serisi: BMW 850 CSi (E31)

Bu model, 1989 yılının Eylül ayının başlarında, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtıldı. BMW 850 CSi toplamda 5 farklı motor seçeneğine sahipti ve 375 beygir motor gücüyle 555,89 nm tork üretiyordu. V12 motoru olan araç, 8 serisinin üyesi olmasına karşın gerek gücüyle gerekse de yol tutuşuyla farkını koyuyordu.

Şanzıman tarafında ise 4 ileri otomatik, 5 ileri otomatik, 6 ileri manuel olmak üzere 3 farklı şanzıman seçeneği bulunuyordu. Otomobil, 10 yıl boyunca üretim bandında kaldı. Ardından 1999 yılında üretimi sonlandırıldı.

Hepsinin dedesi: BMW 2002 Tii Touring Alpina

Bu model de döneminin oldukça dolu otomobilleri arasında geliyor. 2 litre hacminde, benzinli bir motora sahip olan BMW 2002 Tii Touring Alpina'da yüzde 75 kilitli sınırlı kaymalı diferansiyel, 3.9 son dişli oranı, havalandırmalı arka disk frenler, Bilstein süspansiyonlu Alpina şasi gibi özellikler bulunuyordu.

Bunları görmeye alıştığımızdan böyle okuyunca çoğu kişi için çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak bu otomobil 1974 yapımı. Günümüzde bile Egea, Taliant gibi otomobillerde arka tekerlerde disk fren yerine kampanalı frenler görüyoruz.