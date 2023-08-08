Dünyanın en büyük çevrimiçi ödeme hizmeti PayPal, kendisine ait ilk kripto para birimini çıkardı. Birim, 1 dolara sabit olacak ve PayPal kullanıcılarına pek çok fırsat sunacak.

2016’da BDDK’nın lisansını yenilememesi sonucunda Türkiye’den çekilen dünyanın en büyük çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, bugün kripto para camiasını sevindiren bir girişime imza attı. Şirket, 2020’den bu yana kripto para alım satımını desteklerken artık kendi kripto para birimini de çıkardı.

PayPal’ın ilk kripto para birimi, dolar ile aynı değeri taşıyacak (1 dolar = 1 birim) stabil birim “PayPal USD (PYUSD)” oldu. Birimin en büyük getirisi ise doğrudan PayPal üzerinden kripto para ile çevrimiçi alışveriş imkânı sunacak olması.

PayPal’da kripto para ile ödemeler ve transferler yapılabilecek!

PayPal USD, PayPal uygulaması veya internet sitesinden satın alınabilecek ve yine PayPal’ın desteklediği kripto para birimlerine dönüştürülebilecek. Yani PYUSD ile PayPal üzerinden Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin alışverişi yapılabilecek.

Bununla birlikte kullanıcılar, kripto para cüzdanlarındaki bakiyeyi dolara çevirmeden kripto paraları ile alışveriş yapma imkânına kavuşacak. PayPal, alışveriş sürecinde kripto para birimlerini otomatik olarak PYUSD’ye çevirecek ve ödemeyi yapacak.

Ayrıca PYUSD ile hiçbir komisyon veya işlem ücreti ödemeden para gönderimi ve alımı da gerçekleştirilebilecek. Ayrıca PYUSD’yi kabul eden Ethereum tabanlı cüzdanlara da transfer yapılabilecek.