25 Şubat Pazartesi günü başlayacak MWC 2019'da görmeyi heyecanla beklediğimiz Nokia 9'un kamerası hakkında fikir edinebileceğimiz bir fotoğraf paylaşıldı. Nokia markasının sosyal medya şefi Edoardo Cassina'nın Instagram hesabından paylaştığı görsel, telefonun kamerasının ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'un en dikkat çeken cihazlarından biri olması beklenen 5 arka kameralı Nokia 9 hakkında daha önce birçok sızıntı paylaşılmıştı. Akıllı telefonun en iddialı özelliği olan kamerasının neler yapabileceğini göstermek için Nokia 9 kullanılarak profesyonel fotoğrafçı Konsta Punkka tarafından çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Edoardo Cassina, merakla beklenen cihazın neler yapabildiği hakkında küçük bir ön gösterim yapmış oldu.

"Tamamen bizim telefonumuzla çekildi ve düzenlendi" notuyla paylaşılan fotoğraf, baktıkça kendine hayran bırakıyor. Konum bilgisi olarak İskoçya'nın eklendiği gönderide düzenleme sırasında eklenen abartılı ve yapay efektler, aslında fotoğrafa oldukça farklı bir hava katıyor.

Güneş ışığı ve gölgelerin birlikte yer aldığı fotoğrafta Güneş ışığının baskın olduğu bölgelerdeki ayrıntıların hala görünüyor olması, kameranın yeteneklerini gün yüzüne çıkaran bir diğer detay.

Pazartesi günü Barselona'da HMD Global'ın Türkiye saatiyle 18:00'da düzenleyeceği lansmanla tanıtılacak Nokia 9 için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. MWC 2019'da tanıtılacak tüm cihazları pazartesi günü anbean sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.