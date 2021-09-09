Pegasus'un PCR Testi Açıklaması, Sosyal Medyayı Karıştırdı

Pegasus Havayolları, sosyal medyanın hışmına uğradı. PCR testi veya aşı zorunluluğunun sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına zorunlu olduğunu söyleyen şirket, yediği linç nedeniyle Twitter'da Türkiye gündemine girdi...

Türkiye'nin en popüler havayolu şirketlerinden Pegasus, ilginç bir konuyla gündemde. Bir kullanıcının paylaşımına yanıt veren ve verdiği bu yanıtla tepki toplayan şirket, sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Pegasus'u bu kadar gündem haline getiren konu ise üzere COVID-19'la mücadele kapsamında alınmış olan tedbirler...

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir karar aldı. Bu karara göre uçak yolculuğu yapacak vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Bir Twitter kullanıcısı da bu kararın yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel olduğuna dikkat çekti. Bunun üzerine "Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıklı günler dileriz." açıklamasını yapan Pegasus, adeta linç kurbanı oldu.

İşte bir vatandaş ile Pegasus arasında geçen o diyalog

PegasusDestek isimli resmi Twitter hesabından yapılan açıklama, ülkemizdeki Twitter kullanıcılarını daha fazla gaza getirdi. Sayısız paylaşım yapan kullanıcılar, olayı Twitter'da trend haline getirmeyi başardılar. Ancak herkesin atladığı bir konu vardı. Pegasus, söz konusu kararı kafasına göre uygulamıyor, sadece İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hareket ediyordu...

Pegasus'la ilgili yapılan bazı paylaşımlar

Tepkilerin giderek çoğalması, Pegasus'u konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmak zorunda bıraktı. Etiketli paylaşımlar için bir cevap metni oluşturan Pegasus, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; "Merhaba, ilgili uygulamanın kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış olup tüm seyahatler için(hava yolu ve diğer ulaşım yolları dahil) aynı kurallar geçerlidir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeyi sizinle paylaşmak isteriz. icisleri.gov.tr/bazi-faaliyetler-icin-pcr-testi-zorunlulugu-genelgesi-gonderildi"

Peki söz konusu genelge, gerçekten de Pegasus'un açıklamasındaki gibi mi?

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili genelgesinde aslında Pegasus'un uygulamasının açıklamasını zaten yapıyor, vatandaşlara aşı ya da PCR testi zorunluluğu getiriyordu. O genelgede ise sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik açıklamalarda bulunuluyor, yabancı ülke vatandaşları için nasıl bir uygulama olacağına dair bir şey söylenmiyordu. Yani aslında Pegasus, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini uyguladığı için sosyal medyanın hışmına uğramış oldu. Son olarak, İçişleri Bakanlığı'nın PCR genelgesindeki o hususları sizlerle paylaşalım;

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.