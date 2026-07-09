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Peugeot Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

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Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Peugeot cephesinde dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Markanın binek ve SUV modellerinde sunduğu fiyat avantajlarını ve finansman desteklerini sizler için derledik.

Peugeot Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomobil üreticileri yaz döneminde satışlarını desteklemek için kampanyalarını güncellerken Peugeot da Temmuz 2026 itibarıyla çeşitli modellerinde önemli avantajlar sunuyor. Özellikle SUV ve hatchback segmentlerinde geniş ürün gamına sahip olan marka, yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunmaya devam ediyor.

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Bu içerikte Peugeot'nun Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat avantajlarını bir araya getiriyoruz. Eğer 208, 308, 408, 2008, 3008 veya 5008 gibi modellerden birini satın almayı düşünüyorsanız, markanın sunduğu kampanyaları ve güncel fiyat listesini aşağıda inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Peugeot Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Peugeot E-2008

Peugeot Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Peugeot E-2008

Peugeot Yeni 408

Peugeot'nun fastback tasarımıyla dikkat çeken Yeni 408 modelinin fiyatında indirime gidildi. Daha önce 2 milyon 580 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 330 bin TL'ye geriledi. Böylece Yeni 408'de 250 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

Peugeot 3008

Markanın en popüler SUV modellerinden biri olan Peugeot 3008 de fiyatı düşen araçlar arasında yer aldı. Daha önce 2 milyon 851 bin TL'den satışta olan model, yeni listeyle birlikte 2 milyon 649 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte 3008'in fiyatında 202 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

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