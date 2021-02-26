Peugeot, Çok Daha Güçlü Görünen Yeni Logosunu Tanıttı

Stellantis çatısı altında birleştikten sonra ilk defa büyük bir değişikliğe giden Peugeot, son derece modern ve agresif gözüken yeni logosunu tanıttı. Yeni logo, mart ayının sonlarına doğru Peugeot 308'lerde, ardından markanın tüm modellerinde kullanılmaya başlanacak.

Dünyanın en köklü otomotiv markalarından Peugeot, 1850 yılından bu yana 10 farklı logo kullanmıştı ve bu logoların hepsinde markanın kimliği haline gelen aslan simgesi bulunuyordu. Marka kimliğini tamamen yenileyen şirket, Stellantis çatısı altında toplandıktan sonra bir kez daha değiştirdiği yeni logosunu tanıttı.

1960’lı yıllarda kullanılan logo ile son derece benzerlik gösteren yeni tasarım, son derece agresif ve güçlü gözükmesinin yanı sıra aynı zamanda markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı işleri de temsil ediyor. Yeni logo, başta Peugeot 308 olmak üzere tüm yeni modellerde kullanılmaya başlanacak.

Yeni logo, markanın başarılarını temsil ediyor

Son 10 yıldır ürün gamında tamamen yeniliğe giden Peugeot, özellikle son zamanlarda çıkarmış olduğu otomobillerle daha çok ilgi görmeye başlamış, Stellantis grubuna dahil olduktan sonra da markanın kimliğini yenilemeye karar vermişti.

Peugeot, dün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte şirketin yeni hedeflerini ve yeni logosunu resmen tanıttı. Yeni logo, Peugeot Design Lab tarafından tasarlandı ve ilk olarak 308 model otomobillerde, ardından üretim bandından çıkacak her modelde kullanılmaya başlanacak.

Yapılan açıklamaya göre modern çizgilerin hakim olduğu yeni tasarım, markanın bugüne kadar neler yaptığını ve gelecekte de neler yapacağını somutlaştırır nitelikte. Uzun süredir görmeye alışkın olduğumuz logonun tamamen yenilenmesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?