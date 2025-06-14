Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 14.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

OneBlade teknolojisi, 12 farklı uzunluk ayarı ve ıslak- kuru kullanım için uygun olmasıyla ön plana çıkan Philips tıraş makinesi, %17 indirimle 2.399,00 TL'ye düşmüş durumda.

Çift titreşimi, programlanabilir tuşları ve çift tetik kilidi ile oyunlardaki başarınızı ikiye katlayacak olan HyperX Clutch Gladiate, Xbox için tasarlanmış. Oyun kolu, %10 indirimle 1.349,10 TL'ye düştü.

HP hoparlörlerin boyutu sizi yanıltmasın. Stereo sese ve ayarlanabilir basa sahip olan bu hoparlörler, boyutlarına rağmen güçlü bir ses deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Fiyatı ise sadece 369,55 TL.

Kullanıcı yorumu:

10000 mAh pil kapasitesine sahip Xiaomi Redmi Powerbank, aynı anda 2 cihaza kadar şarj imkânı sağlıyor. Kompak boyutuyla istediğiniz yere yanınızda taşıyabileceğiniz bu ürün, 619,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

24.499,00 TL fiyata sahip olan UBPet kedi tuvaleti, otomatik temizleme sistemi sayesinde her kullanım sonrasında kendini temizliyor. Ayrıca cihazın entegre kamerası ile kedinizin sağlık durumunu kontrol edebilir veya herhangi bir sorun olup olmadığını anında görebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

17-30" arasındaki monitörlerle uyumlu olan North Bayou tutucu, 360 derece ayarlanabilir açıya sahip. Böylece monitörünüzü göz hizanıza getirebilir ve uzun saatler çalışabilirsiniz. Çok satanlar arasında da yer alan bu ürün, 1.299,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Günün yorgunluğunu atmak ve boyun ağrılarını gidermek isteyenlerin tercihi olabilecek SKG masaj aleti, özel ısı tedavisi ve farklı masaj seçenekleri ile ön plana çıkıyor. Masaj aleti, %25 indirimle 5.249,00 TL’ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

6000 Pa emiş gücüne sahip olan Roborock S8 Sonic, 180 dakikaya kadar temizlik imkânı sunuyor. Sesli kontrol sağlayabileceğini bu süpürge, 19.999,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

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