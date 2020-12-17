PhoneTrans: Telefondan Telefona Tüm Veriler Nasıl Aktarılır?

Yeni bir telefon aldınız ya da telefonunuzu değiştiriyorsunuz ancak uygulamalarınız, fotoğraflarınız, videolarınız, notlarınız, şifrelediğiniz klasörler ve kişiselleştirdiğiniz ayarlarınızın aynı şekilde yeni telefona geçmesini istiyorsunuz. İşte böyle bir durumda kullanabileceğiniz PhoneTrans uygulamasının avantajlarından bahsediyoruz.

Android’den iPhone'a, iPhone'dan Android’e geçiş yaptınız ya da işletim sistemi değiştirmedne yeni bir telefona geçtiniz diyelim. Böyle bir durumda üreticiler, kendi ekosistemleri için transfer uygulamaları sunuyorlar. Ancak bu seçenekler, fazlasıyla sınırlı olduğu için istemediğiniz veriler de yeni cihaza geçebiliyor. Bu nedenle yeni cihazınızda temiz bir başlangıç yapmanız zorlaşıyor.

PhoneTrans, temel anlamda bu geçiş işlemini kolaylaştıran bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tüm veri ve bilgileri aktarabildiği gibi, sadece sizin için önemli olanları seçip aktarma şansı sunuyor. Ayrıca iki telefon ya da tablet içindeki bilgileri, yeni ya da eski bir telefonda birleştirebiliyor. Bu veriler arasında kaybolmasını istemediğiniz WhatsApp mesajları bile dahil. Tüm bu aktarım, son derece basit arayüz sayesinde daha hızlı ve kolay gerçekleşiyor.

PhoneTrans ile telefondan telefona veri aktarımı nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan PhoneTrans uygulamasını Windows yada MacOS cihazınıza indirin,

Buradan PhoneTrans uygulamasını Windows yada MacOS cihazınıza indirin, Adım #2: PhoneTrans’ı açın, soldaki menüden Phone to Phone seçeneğine tıklayın,

PhoneTrans’ı açın, soldaki menüden Phone to Phone seçeneğine tıklayın, Adım #3: Açılan pencereden Quick Transfer seçeneğine tıklayın, Bu ekranda gördüğünüz diğer işlemlere birazdan değineceğiz.

Açılan pencereden Quick Transfer seçeneğine tıklayın, Adım #4: Start Transfer butonuna tıklayın,

Start Transfer butonuna tıklayın, Adım #5: Eski ve geçiş yapacağınız telefonu USB ile bilgisayarınıza bağlayın, Cihazları bağladığınızda uygula arayüzünde iki telefonu da göreceksiniz.

Eski ve geçiş yapacağınız telefonu USB ile bilgisayarınıza bağlayın, Adım #6: İki telefon arasında çıkan Transfer butonuna tıklayın,

İki telefon arasında çıkan Transfer butonuna tıklayın, Adım #7: Açılan ekranda hangi bilgileri aktarmak istediğiniz sorulacak Burada Rehber, Takvim, Fotoğraflar, Müzik, Video, Kitaplar vb seçenekleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

Açılan ekranda hangi bilgileri aktarmak istediğiniz sorulacak Adım #8: Altta Transfer Now butonuna tıklayın, Verilerinizin toplam boyutuna göre değişen süre ile transfer işlemi tamamlanacak.

Altta Transfer Now butonuna tıklayın,

Yukarıdaki işlemleri PhoneTrans’ın sahip olduğu becerilerden sadece transfer üzerineydi. Ancak uygulama içerisinde telefon yedekleme, geri yükleme ve uygulama transfer etme gibi seçenekler de mevcut. Transfer edeceğiniz uygulamaları ya da diğer verilerin tümünü diğer seçenekler arasından belirleyebiliyorsunuz.

PhoneTrans kullanıcılara başka neler sunuyor?

Çapraz platform desteği ile veri transferi Android’den Android’e Android’den iOS’a iOS’tan Android’e iOS’tan iOS’a

Çeşitli veri ve dosya uzantılarını destekleme

Tek tıkla tüm verileri ya da detaylı veri transferi

iPhone’dan alınacak veriler söz konusu olduğunda uygulamalar özel verilerin transferleri

Android ve iPhone arası WhatsApp veri transferi

PhoneTrans uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için resmi intenet sitesine göz atabilir, uygulamayı indirip tüm transfer işlemlerinizi yapabilirsiniz. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz.