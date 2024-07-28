Gece uçuşlarında pilotların önlerini nasıl gördüğünü hiç merak ettiniz mi? Uçuş sırasında dışarı baktığınızda simsiyah bir boşlukla karşılaşırken pilotlar nasıl güvenli bir şekilde uçabiliyorlar?

Gece uçuşları, karanlığın içinde âdeta bir macera gibidir. Dışarı baktığınızda sadece karanlığı görürsünüz. Peki pilotlar bu karanlıkta nasıl yol buluyor?

Aslında pilotlar da geceleri bizim gibi görürler. Yani karanlıkta önlerini görebilme yetenekleri bizden daha üstün değil. Peki nasıl oluyor da güvenle uçabiliyorlar?

Pilotlar, gece uçuşlarında çoğunlukla uçuş aletlerine ve uçaklarındaki bilgisayar sistemlerine güvenirler.

Eğer pilotlar aletleri olmadan uçmak zorunda kalırlarsa şehir ışıkları, pist ışıkları ve gece görüş gözlükleri gibi çeşitli yöntemlere başvururlar.

Genellikle pilotlar Aletli Uçuş Kuralları (IFR) ile uçarlar. Bu kurallar, pilotların görsel olarak dışarıya bakmak yerine aletlerine güvenmelerini sağlar. Ancak Görerek Uçuş Kuralları (VFR) ile uçmaları gerekiyorsa, gece uçuşlarını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için bazı yöntemler kullanırlar.

Peki nedir bu yöntemler?

Pilotlar, gece uçuşlarından önce gözlerinin karanlığa alışması için zaman tanırlar. Tıpkı karanlık bir odada bir süre sonra etrafı daha iyi görebilmek gibi pilotlar da gözlerinin alışmasını beklerler.

Ayrıca şehir ışıkları, gece uçuşlarında yardımcı olabilir. Özellikle alçak irtifada uçarken sokak lambaları ve binalar, pilotlar için önemli referans noktası olur.

Eğer etrafta şehir ışıkları yoksa, gece görüş gözlüklerine başvurabilirler. Bu gözlükler, tamamen karanlık bir ortamda bile pilotların net görüş elde etmelerini sağlar.

Pilotlar gece uçarken yerdeki ışıklar büyük bir yardım sağlar.

Bu ışıklar, ortalama bir insana çok anlam ifade etmese de uçuş eğitimi almış kişiler için büyük önem taşır. Işıklar; pilotlara kalkış, iniş ve havaalanında taksi yapma sırasında rehberlik eder.

Pist için kullanılan ışıklar ise beyaz, sarı, yeşil ve kırmızıdır. Bu ışıklar şu şekilde kullanılır:

Yeşil ve kırmızı ışıklar: pistin sonlarını belirtir.

pistin sonlarını belirtir. Beyaz ve sarı ışıklar: pistin kenarlarını belirtir.

pistin kenarlarını belirtir. Beyaz ışıklar: iniş bölgesini belirtir.

iniş bölgesini belirtir. Beyaz ve kırmızı ışıklar: merkez hattı belirtir.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: