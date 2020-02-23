Piyasaya Sürülmemiş Mi Mix 4 İle Mesaj Atıldı

Sosyal mesajlaşma uygulaması olan Webio’da bir kullanıcının henüz piyasaya sürülmemiş olan Mi MIX 4 ile mesaj atması herkesin dikkatini çekti. Kullanıcı gerçekten de Mi MIX 4 ile mi mesaj attı, yoksa bunların hepsi birer şaka mı?

Çin’in üretim devi Xioami, her sene 2 tanesi amiral gemisi olmak üzere birkaç cihazı piyasaya sürüyor. Bu cihazlardan birisi Xioami’nin en popüler telefon serisi Mi MIX oluyor. Fakat son zamanlarda Xioami’nin artık MIX serisi üretmeyeceğine dair iddialar çıkmıştı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Xioami, herkesi şaşırttı. Bunun sebebi; bir kullanıcı henüz piyasaya sürülmemiş olan Mi MIX 4 ile mesaj uygulaması olan Webio’da mesaj attı.

Bazı uygulamalar mesajların hangi cihazdan atıldığını gösteriyor. Bunun en basit örneği Twitter’da paylaşımların altında yer alan, “Twitter for Android ya da Twitter for İphone” ibaresidir. Bugün, Xiaomi topluluğunda, bir yorumcu “Xiaomi Mi MIX 4”ile yanıt verdi. Kullanıcının Weibo'daki cevabı, Xiaomi Mi MİX 4'ten yazılmış olarak gözüküyor. Bu durum, akıllı telefonun henüz piyasaya sürülmediği göz önüne alındığında çok fazla dikkat topladı. Dijital dünyada birçok şey mümkün. Bu kullanıcı gerçekten MİX 4 ile mi yorum yaptı yoksa insanları mı kandırdı bilinmiyor.

GeekBench 5 veritabanında da ortaya çıkan Mi MIX 4, performans testlerinde tek çekirdekte 728 puan alırken çoklu çekirdekte 2.776 puanla karşımıza çıktı. Teste tabi tutulan cihazın özelliklerinde 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ifadelerinin yer aldığını belirtelim. Mi MIX 4'e ait olduğu belirtilen puanların ne anlama geldiğini anlamak için Xiaomi Mi 9'un puanlarına bakabiliriz. Mi 9, tek çekirdekte 735 puan alırken çoklu çekirdekte 2.658 puan almıştı. Bu da Mi MIX 4 ile Mi 9'un benzer performans sunabileceği anlamına geliyor.

Tüm bunlara ek olarak testlerde yer alan bilgilerde hem Mi MIX 4'ün hem de Mi 9'un Snapdragon 855 ile çalıştığı bilgisinin yer aldığını belirtelim. Xiaomi Mi MIX 4'ün 5G olacağına dair iddialar var. Ancak firma henüz bir açıklama yapmadığı için Mi MIX 4 hakkında bilinmeyen çok fazla şey var.