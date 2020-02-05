Xiaomi Mi Mix 4 100 W Hızlı Şarj Desteğine Sahip Olacak

Bir süredir üzerinde çalışıldığı bilinen Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. İddialara göre bu senenin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek olan Mi Mix 4 100 W hızlı şarj desteğiyle gelecek ve bunun yanında 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, özellikle geçtiğimiz sene duyurduğu neredeyse çerçevesiz akıllı telefon Mi Mix Alpha ile oldukça dikkat çekmişti. İlk başta yalnızca bir konsept telefon olarak üretilen ancak daha sonrasında piyasaya da sürülerek satın almak isteyen kullanıcıların beğenisine sunulan Mi Mix Alpha, tasarımı ve yüksek seviyeli donanım özellikleri ile fazlasıyla dikkat çekse de cihazın fiyatı oldukça yüksekti.

Tasarım anlamında bir ilk gerçekleştiren Xiaomi’nin Mi Mix Alpha modeli telefonu, neredeyse 3 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sürülünce kullanıcılar farklı bir model beklemeye karar verdi ve genel olarak Xiaomi Mi Mix 4 ya da başka bir deyişle Mi Mix 2020’yi beklemeye başladılar. Söylentilere göre 108 megapiksellik bir kameraya sahip olacak olan Xiaomi Mi Mix 2020’nin şarjı ve ekranı konusunda yeni birkaç bilgi paylaşıldı.

100 W hızlı şarj desteği geliyor

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’dan alınan birkaç bilgiye göre Xiaomi’nin Mi Mix serisine katacağı yeni akıllı telefon, 100 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu söylenti bazı kişileri heyecanlandırmış olsa da inandırıcılığı bir miktar düşük zira Redmi CEO’su Lu Weibing, geçtiğimiz günlerde 100 W hızlı şarj teknolojisinin henüz seri üretime hazır olmadığını açıklamıştı. Weibing, yine de bu teknolojinin yakın zamanda gelebileceğini ima etmişti.

Eğer Xiaomi, üçüncü veya dördüncü çeyreğe doğru bu teknolojiyi geliştirebilirse yeni Mi Mix 2020’de bu teknolojiyi görebiliriz. Bunun yanı sıra Xiaomi’nin Mi Mix 4 modelinde 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini de kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene Mi Mix Alpha’nın duyurulmasıyla uzunca bir süre ertelenen Mi Mix 4’ün bu senenin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.