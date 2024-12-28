Plastik Poşet Fiyatlarına Zam Geldi: 2025'te Ne Kadar Olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatlarına zam yapılmasına karar verdi. Peki 2025 yılında plastik poşet ücretleri ne kadar olacak?

Hükûmetin plastik atık kirliliğini engellemek için 1 Ocak 2019 itibarıyla hayata geçirdiği ücretli plastik poşet uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu bağlamda; plastik poşet fiyatlarına yıllar sonra ilk kez zam geldi. Peki güncel fiyat ne oldu?

Plastik poşet fiyatları, 1 Ocak 2019'dan beri 25 kuruş olarak uygulanmaktaydı. Geçtiğimiz yıllarda zam yapılacağı konusu gündem olmuş ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için tüm vatandaşları ilgilendiren zam kararını aldı.

Plastik poşet fiyatları 50 kuruşa yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatlarının 50 kuruş olmasına karar verdi. Kararın 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacağı bildirildi.

Alınan karar ile plastik poşet fiyatlarına yüzde 100 zam gelmiş oldu...