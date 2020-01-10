Bilim İnsanları, Plastikten Yeni Bir Altın Formu Üretti

Gerçek bir külçeye inanılmaz benzeyen bu şeyin içeriğinde temel malzeme olarak lateks kullanıldığını söylesek ne dersiniz? Evet, araştırmacılar metalik alaşım elementleri yerine plastik bir materyal kullanarak çok hafif bir 18 ayar altın üretmeyi başardı.

Sanıyoruz ki bu haberin başlığı en çok altın mücevher ve takı seven kişileri heyecanlandırmıştır ancak işin bilimsel yanı oldukça kuvvetli. Çok severek kullandığınız aksesuarlar, değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden artık daha hafif olacak. ETH laboratuvarlarında bir süredir üzerinde çalışılan bu konu, sonunda meyvesini verdi ve 18 ayar altından yaklaşık beş ile on kat daha hafif olan yeni bir altın formu oluşturuldu.

Peki bu mucizevi hafiflik nasıl elde edildi? Araştırmacılar, bunu sağlayabilmek için metal alaşımlı bir malzeme yerine altın nanokristallerin ince disklerini gömdükleri bir matris oluşturmak için protein lifleri ve bir polimer lateks kullandı. Bunun bir sonucu olarak da ortaya çıkan hafif altının gözle göremediğimiz sayısız minik hava cepleri meydana geldi. Ayrıca meraklı takipçiler için araştırmacılar tüm detayları içeren bir çalışma raporunu Advanced Functional Materials isimli dergide yayınladı.

Altınların oluşturulma süreci nasıldı?

Araştırmacılar bu yeni hafif altınlar için gerekli malzemeleri önce suya ekliyor ve dağılmalarını sağlıyor. Daha sonra sıvı hâldeki bu karışımı jele dönüştürmek için içine tuz eklendikten sonra içerikteki su alkolle değiştiriliyor. Yüksek basınç ve çeşitli gazlar işin içine girerek süreci tam olarak başlatıyor. En son istenilen şekilde sıkıştıran malzeme, 18 ayarlık bir altın hâline dönüşüyor.

Üretilen altının bileşiminin değiştirilerek malzemenin sertliğinin ayarlanabildiğini de belirtiliyor. Bilim insanlarının aktardığına göre içerikteki lateks, polipropilen gibi bir plastikle de değiştirilebilir. Yapım aşamasında çeşitli farklılıklara sebep olacak bu değişimle beraber ortaya çıkan sonuç da ağırlık ve renk bakımından farklı olacaktır. Bunun yanında araştırmacılar, istenen özelliklere göre seçtikleri hemen hemen her türlü malzemeyle değişik altınlar üretebileceklerini de açıklamalarına eklemiş.

Bilim insanlarının hem süreç hem de ortaya çıkan altın için hemen bir patent başvurusunda bulunduğunu da hatırlatalım. Sanıyoruz ki bu konuyla ilgili gelecek yeni haberler birçok kişi tarafından merakla beklenecek.