Xbox'ın Eski Yöneticisinden PS5'in Fiyatı Hakkında İddia

Geçmişte Xbox, Electronic Arts ve SEGA gibi firmalarda yöneticilik yapmış olan Albert Penello, PlayStation 5'in fiyatı hakkında sevindirici bir iddia ortaya attı. Yeni nesillerde fiyatın en önemli gösterge olacağını söyleyen Penello, PS5'in 499 doların üstünde bir fiyatla satılmasını 'imkânsız' olarak nitelendirdi.

Japon teknoloji devi Sony, tüm oyun dünyasının merakla beklediği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i ilk defa geçtiğimiz hafta düzenlenen ‘The Future of Gaming’ etkinliğinde resmiyete kavuşturmuştu. Genel olarak PlayStation 5’e gelecek oyunlar üzerine kurulu olan etkinlik, oyuncuların gazını almış olsa da hâlâ daha cevaplanmamış birçok soru var.

Cevaplanmamış sorulardan biri de tabii ki hepinizin bildiği üzere yeni konsolun fiyatı. Geçtiğimiz günlerde Amazon Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan PlayStation 5, 599,99 pounddan listeleniyordu. Oyuncuları hayal kırıklığına uğratan bu fiyat etiketi, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine düştü. Şimdiyse Xbox'ın eski bir yöneticisi, PlayStation 5’in fiyatı hakkında deyim yerindeyse yüreklere su serpecek bir iddiada bulundu.

‘Bu konsolun 499 dolardan fazla olması imkânsız’

“’Asla asla deme’ sözüne inanıyorum. Ancak asla demek zorundayım. Bu konsolun 499 dolardan fazla olması imkânsız.”

Daha önceleri Xbox, Electronic Arts, SEGA gibi firmalarda üst düzey görevlerde çalışmış, şimdilerdeyse Amazon’da üst düzey yönetici olarak çalışan Albert Penello, Twitter’da geçtiğimiz hafta gündem olan Amazon PlayStation 5 fiyat sızıntısıyla ilgili bir gönderiyi yanıtladı. Yeni neslin şu anda birçok kişinin beklediğinden daha ucuz bir giriş fiyatına sahip olacağını düşünen Penello, PlayStation 5’in 499 dolardan fazla bir fiyata sahip olmasını ‘imkânsız’ olarak nitelendirdi.

Bu iddia başta kulağa biraz garip geliyor olabilir ancak iddiaları ortaya atan kişinin geçmişine baktığımızda ve yıllarca Xbox için çalışan bir kişi olduğunu düşündüğümüzde o kadar da gerçeklik payı olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta Albert Penello, bu sektöre yıllarını vermiş ve konsol piyasasından anlayan bir kişi.

Penello’nun PlayStation 5’in fiyatı hakkındaki tahmini oyuncuları sevindirmiş olabilir. Yine de nihayetinde bunun yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu, gerçek fiyatın ne olacağını ancak ilerleyen günlerde öğrenebileceğimizi unutmamak gerekiyor.