PlayStation 5 Lansmanında Bizleri Neler Bekliyor Olacak?

PlayStation 4'ün Xbox One üzerindeki ağır galibiyeti sonucunda herkesin gözü, Sony'nin çıkaracağı yeni konsolun üzerinde. Peki, PlayStation 5 nasıl gelecek ve oyunculara neleri vadedecek?

92 milyon adet satışı geçmesinin ardından PS4, en çok satan üçüncü oyun konsolu oldu ve PS2’nin arkasındaki yerini aldı. Tüm bu başarının ardından gözler PS4’ün takipçisi olacak PS5’e yöneldi. PlayStation 5 önümüzdeki iki sene içerisinde gelmeyecek olsa da, yeni konsolun nasıl bir geliş yapacağı hakkında görüşler mevcut. Biz de bu haberimizde sizler için bu tahminleri derledik.

Donanım

Satış konusunda büyük bir artı olan PlayStation VR’ın kesinlikle PlayStation 5’te de olacağını söyleyebiliriz. Kesin olmayan durum ise Sony’nin PSVR’ı ürününe nasıl entegre edeceği. Konu hakkında birçok tahmin olsa da bunların arasında en yaygın olanı Sony’nin Xbox Kinect paketi tarzında bir paket çıkaracağı.

Cihazın kendi donanımı hakkında konuşmak için biraz erken olsa da PS5’in benzer bir donanımla geleceği düşünülüyor. PS4 bugünün standartlarında fazlasıyla başarılı bir donanıma sahip olsa da, iki senede fazlasıyla değişiklik görebiliriz.

Oyunlar

PlayStation 4’e özel oyunlarıyla büyük bir başarı yakalayan Sony, yeni konsolunda da bu stratejisini devam ettirecektir. Geçtiğimiz sene çıkan Spider-Man oyununun satışlarının 9 milyonu geçtiğini de düşünürseniz, bu konunun Sony cephesinde büyük bir önceliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İki senelik bir süreç de Spider-Man oyununun devamı için yeterli bir süre.

Hem donanımı hem de yazılımı içerisinde barındıran bir konu olsa da PlayStation 5 ile birlikte 4K oyunların yağmur gibi yağacağını belirtmekte de fayda var. Oyuncuları etkileyen grafikleri yüksek çözünürlükte oynamak için gereken gücü PlayStation 5’in rahatlıkla sağlayacağı da tahminler arasında bulunuyor.

Şu an için önümüzde uzun bir süre olsa da siz Sony’nin gelecek konsolu PlayStation 5 konusunda ne gibi yenilikler bekliyorsunuz? Fikirlerinizi ve beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.