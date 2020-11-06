PlayStation 5, Oyunları Ne Kadar Oynadığınızı Gösterecek

Yeni bir bilgiye göre Sony, PlayStation 5'te oyuncuların uzun zamandır istediği 'oynama süresi' özelliğini kullanıma sunacak. Bu özellik sayesinde oyuncular bir oyunu kaç saat oynadıklarını görebilecekler.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 12 Kasım'da seçili bölgelerde piyasaya sürülecek. Oyun konsolunun ülkemizde piyasaya sürüleceği günse 19 Kasım olacak. PlayStation 5'in çıkmasına sayılı gün kalsa da oyun konsolu hakkında bazı yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sony'nin PlayStation 5 ile birlikte bizlere nasıl bir arayüz sunacağını yeni yeni görmeye başladık. İşte yeni paylaşılan bir arayüz görselinde Sony'nin oyunculara sunacağı yeni bir özellik kendisini gösterdi. Uzun zamandır oyuncular tarafından istenen bu özellik PC oyuncularının alışık olduğu bir özellikti.

PlayStation 5'te oynama süresi gösterilecek:

Yayınlanan görselde de görülebileceği üzere Sony artık bir oyunu ne kadar oynadığınızı sizlere göstermeye başlayacak. Özellik, yeni nesil oyunlarla birlikte PlayStation 4 oyunlarında da kullanılabilecek. Bununla birlikte oyunu en son ne zaman oynadığınız bilgisi de oynama saatinin yanında yer alacak.

Sony'nin PlayStation 5 ile birlikte sunduğu bu özellik uzun yıllardan beri bilgisayar oyuncularının alışık olduğu pek çok platformda bulunuyor. Bu platformlarda da olduğu gibi özellikten faydalanmak ve oynama saatinizi sürekli güncellemek için muhtemelen internet bağlantısına ve PlayStation Network'e sürekli bağlı kalmaya ihtiyacınız olacak.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz gün Amazon Türkiye'de ön siparişe açılmıştı. 8.299 TL'lik fiyat etiketiyle ön siparişe açılan PlayStation 5, satışa çıktıktan sonraki birkaç dakika içinde tükendi. Oyun konsolu 8.299 TL'ye ön siparişe açılmış olsa da bu, konsolun son satış fiyatı olmayabilir.