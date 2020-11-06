WWE Undefeated, iOS ve Android İçin Duyuruldu

Çok oyunculu aksiyon-strateji oyunu WWE Undefeated, iOS ve Android için duyuruldu. Oyun, 3 Aralık itibarıyla her iki platformda da indirilebilecek.

ABD’li oyun stüdyosu nWay, oyuncuların gerçek zamanlı olarak birbirleriyle mücadele edebilecekleri mobil dövüş oyunu WWE Undefeated’ı iOS ve Android için duyurdu. WWE yıldızlarını ve efsanelerini içerisinde barındıran WWE Undefeated, aksiyon ile stratejiyi bir araya getirmeyi vadediyor.

nWay CEO'su Taehoon Kim, WWE Undefeated için yapmış olduğu açıklamada gerçek zamanlı rekabetçi bir çok oyunculu oyun için WWE ile ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade ederken, WWE Undefeated’ın WWE yıldızlarının imza dövüş hareketlerinin mobil oyunda yer alacağını ifade etti.

Power Rangers: Legacy Wars ve Power Rangers: Battle for the Grid oyunlarının da arkasındaki şirket olan nWay, WWE Undefeated’da oyuncuları hızlı oturum maçlarında karşı karşıya getirecek ve oyuncular, seçmiş oldukları WWE yıldızına göre doğru stratejileri benimseyip rekabetçi bir mücadeleye girecekler.

WWE Undefeated, özellikle WWE hayranları için beklentiyi epey yükseltmiş olsa da oyuncuların bu eş zamanlı çok oyunculu rekabetçi oyun için biraz daha beklemeleri gerekecek. nWay, oyunun hem iOS hem de Android için 3 Aralık’ta yayınlanacağını duyurdu. Ancak oyuncular, şimdiden wweundefeated.com adresinden ön kayıt yaptırarak lansmana özel bazı oyun içi ürünler kazanabiliyorlar.

WWE Undefeated tanıtım videosu