PS Plus'ta Mart Ayının Ücretsiz Oyunları

Mart ayının 5'inci gününde, PlayStation Plus'ın ücretsiz oyunlar listesine oyunculara güzel bir oyun deneyimi sunacak iki yeni üye katılıyor.

PlayStation oyuncularının her ay farklı oyunları deneyimlemesine imkan veren PlayStation Plus, Mart ayı için ücretsiz olacak iki bomba oyunu duyurdu.

Call of Duty: Modern Warfare (Remastered)

Activision'un efsane serisi Call of Duty serisi, oyun sektöründe birçok firmanın ilham kaynağı haline geldi. 2007'de piyasaya çıkan Modern Warfare serisinin ilk oyunu, oyun dünyasında çok büyük ses getirmişti. Modern Warfare'in 2016'da yeni nesil sistemler için çıkarılan Remastered versiyonu, oynanış konusuna dair bir şey kaybetmeyerek yenilenmiş 4K grafiklerle karşımıza çıkmıştı. Eğer PlayStation Plus üyesiyseniz, önümüzdeki ay oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

The Witness

The Witness, 2008 yılında çıkan puzzle oyunu Braid'in yapımcısından yine aynı türde bir oyun. 2016'da çıkan The Witness, esrarengiz havasıyla ve birinci şahıs görünümüyle oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Terkedilmiş tropikal bir adada geçen oyunda oyuncular, birbiriyle bağlı olan bulmacaları çözerek hikayede ilerlemeye çalışıyorlar.

İki oyun da 5 Mart'ta indirmeye açılacak ve 1 Nisan'a kadar kütüphanenizde kalacak. Eğer hala deneyimlemediyseniz, Şubat ayının oyunlarını 4 Mart'a kadar kütüphanenize ekleyip, oyunlara erişebilirsiniz.