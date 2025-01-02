Normal şartlarda da Xiaomi çatısı altında bulunan Poco artık tüm ürün ve hizmetleriyle Xiaomi ekosistemine katılıyor.

Xiaomi’nin alt markası Poco, Xiaomi ile bağı olmasına rağmen bağımsız yürüttüğü operasyonlarına veda ederek artık ana şirketin ekosistemine tamamen entegre oluyor.

Uzun yıllar bütçe dostu ve yenilikçi cihazlarıyla kendi kimliğini oluşturan Poco, artık yalnızca Xiaomi’nin dijital mağazalarından faaliyet gösterecek.

Poco'nun tüm hizmetleri Xiaomi'ye yönlendirildi

Poco'nun bağımsız po.co web sitesi ve bölgesel varyasyonları artık kapalı. Tüm trafik doğrudan Xiaomi’nin ana mağazalarına yönlendirilirken, Poco Store uygulaması da tarihe karışmış durumda.

Poco’nun bu dönüşümü, 9 Ocak 2025’te tanıtılacak Poco X7 ve Poco X7 Pro modellerinin piyasaya sürülmesine yakın gerçekleşti. Bu iki yeni telefon yalnızca Xiaomi’nin mi.com platformunda satışa sunulacak ve şirketin bu kararının ardından piyasaya sürdüğü ilk ürünler olacak.

Garanti ve satış sonrası destek hizmetlerinde ise bir değişiklik yok. Tüm işlemler normalde de Xiaomi tarafından yürütülüyordu ve böyle olmaya da devam edecek. Ayrıca Poco kullanıcılarının kişisel verileri de Xiaomi hesaplarına entegre edilecek.

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