Türkiye'de de satışa sunulması beklenen POCO X7 Pro'nun batarya ve işlemcisi açıklandı. Cihaz, önümüzdeki hafta tanıtılacak.

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren POCO, 9 Ocak günü X7 serisini tanıtacağını duyurmuştu. Seride kaç cihaz olacağı henüz tam olarak bilinmezken tahminler, standart X7 ve X7 Pro olacağı yönündeydi. Ayrıca bu serinin Türkiye’ye geleceği de duyurulmuştu.

Şimdi ise tanıtıma az bir süre kala şirketten cihazlar ile ilgili bilgiler geldi. POCO, Pro modelin işlemcisini ve batarya kapasitesini açıkladı. Ayrıca hangi fiyat aralığında olacağı da belli oldu.

Dimensity 8300 Ultra işlemci ve devasa batarya

POCO tarafından yapılan açıklamaya göre serinin üst seviye versiyonu olacak X7 Pro modeli, en iddialı orta seviye işlemcilerden olan MediaTek Dimensity 8400 yonga setiyle gelecek. Bu da fiyatına göre gayet iyi performans göstereceği anlamına geliyor.

Cihazın bataryası ise en çok dikkat çeken kısımlarından. Öyle ki cihazın Türkiye’de de sunulacak global versiyonu 6000 mAh bataryaya sahip olacak. Çin’deki versiyonda ise 6.550 mAh batarya olacak.

Bunlar dışında telefonun diğer özellikleri resmî olarak açıklanmadı. Ancak önceki sızıntılara göre OIS destekli 50 MP’lik kamera, 8/12 GB RAM seçenekleri, 512 GB’a çıkan depolama, 6,67 inçlik 120 Hz ekranı da muhtemelen göreceğiz.

Son olarak telefonun fiyatına dair de bilgiler var. Buna göre cihaz, 350 dolardan az bir fiyattan satışa sunulacak. Sunduğu özelliklere göre rekabetçi bir fiyat olacağını söylemek mümkün.