Pokemon Go’da İlk Kez Bir Oyuncu 50. Seviyeye Ulaştı

2021 yılından itibaren oyuncuların 50. seviyeye ulaşmasına olanak sağlayan Pokemon Go'da bu seviyeye ulaşan ilk isim FleeceKing adlı bir oyuncu oldu. Pokemon Go topluluğu içerisinde hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan FleeceKing, 5 bin izleyicinin katıldığı bir yayınla birlikte oyunda zorlu görevleri geçerek 50. seviyeye ulaştı.

2016 yılında piyasaya sürüldüğünden beri kendisine büyük bir oyuncu kitlesi yaratmayı başaran Pokemon Go, geçtiğimiz yılın sonuna kadar oyuncuların maksimum 40. seviyeye ulaşmasına olanak sağlıyordu.

Yeni yılla birlikte bu sistem değişti ve oyunun yapımcısı Niantic, maksimum seviyenin 50’ye çıkarıldığını duyurdu. Yeni görevlerin gelmesiyle birlikte Pokemon Go’da son seviyeye ulaşmak, bir hayli zorlaştı. FleeceKing adlı bir oyuncu, yapmış olduğu canlı yayında Pokemon Go’da 50. seviyeye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

FleeceKing'in rekor kırdığı yayını 5 bin kişi izledi

FleeceKing’in 50. seviyeye ulaşması için sadece XP toplaması yeterli olmadı. Pokemon Go’ya olan ilgisiyle bilinen oyuncunun 50. seviyeye ulaşmak için önce 999 kez mükemmel bir atış yapması, beş efsanevi Pokemon’u yakalaması ve düşük yeteneklere sahip Pokemon’lar kullanarak üç farklı Team Go Rocket liderini yenmesi gerekiyordu.

Tüm bu zorlu görevleri başarıyla yerine getiren FleeceKing, 50. seviyeye ulaşmasının ardından şu sözleri dile getirdi; “Yayını izlediğiniz ve bu muazzam ana benimle birlikte tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten de 5 bin izleyiciye ulaşmış olmanın şokunu yaşıyorum, tekrardan teşekkürler.”