Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip6'yı tanıtmak için ilginç bir hamle yaptı. Şirketin cihazı, ABD'deki polisler tarafından vücut kamerası olarak kullanılmaya başladı.

Samsung, bu ayın başlarında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğiyle yeni nesil katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturmuştu. Bunlardan biri de kamerasından işlemcisine kadar önceki nesle kıyasla önemli yeniliklerle gelen Galaxy Z Flip6’ydı.

Şirket, bir süredir Z Flip6’yı tanıtmak amacıyla farklı pazarlama hamleleri yapıyordu. Şimdi ise bu kapsamda oldukça ilginç bir adım atıldı. Şirketin telefonu, polisler tarafından kullanılmaya başladı.

ABD’deki polisler, Z Flip6’yı kamera olarak kullanmaya başladı

Samsung tarafında paylaşılan basın bülteninde ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan iki polis departmanı, Z Flip6’yı vücut kamerası olarak kullanıyor. Bilindiği üzere ABD’de birçok eyalette polislerin ve sivillerin güvenliğini sağlamak ve olaylarda neler olduğunun görülmesi için kamera kullanılıyor. Şimdi ise bu kameraların Z Flip6 olduğunu görüyoruz.

Açıklamalara göre şeffaflık konusunu öne çıkarmak için başlatılan bu pilot program, ilk kez katlanabilir bir telefonun bu tarz bir amaçla kullanılması olarak kayıtlara geçmiş. Görsellerden de görebileceğiniz üzere polisler, göğüs kısımlarına katlanmış bir şekilde Z Flip6’yı yerleştirmişler. Cihazın kompakt tasarımı, kolayca vücuda yerleştirilebilmesi sağlanmış

Telefonlar, polislere özel hâle getirilmiş

Polislerin kullandığı Z Flip6 ile tüketicilere sunulan Z Flip6’lar arasında farklar olduğunu söylemek gerek. Şirket, vücut kameraları çözümleri ile tanınan Visual Labs isimli firma ile telefonu kolluk kuvvetlerine uygun hâle getirmek için birlikte çalışmış. Örneğin bu kapsamda dış ses tuşu acil durumlarda video kaydını başlatmak için özelleştirilmiş. Ayrıca bir takip sırasında veya sirenler etkinleştiğine telefonun otomatik şekilde kayda başlaması sağlanmış. Kaydedilen videolar, Visual Labs’in yazılımıyla hızlıca buluta yükleniyor.

Bunun dışında suç mahallelerinin fotoğraflarını çekmek, polislerin ifade aldığı sırada ses ve görüntü kaydı yapmak ve GPS aracılığıyla bir memurun yerini takip etmek gibi işlevlerde yararlı olacağı da belirtilmiş. Samsung Galaxy Z Flip6’nın 50 MP’lik ana ve 12 MP’lik ultra geniş olmak üzere ikili arka kamera kurulumuyla geldiğini ekleyelim.

Samsung’un bu hamlesi pek rastlamadığımız tarzda bir pazarlama hamlesi. Ancak cihazın pratikliğini göstermede etkili olabilir. Şirket, daha fazla polisin kullanılacağını da eklemiş. Telefonların geniş çapta kolluk kuvvetleri tarafından bu tarz amaçlar için kullanılıp kullanılmayacağını zaman gösterecek.

Samsung Galaxy Z Flip6'nın özellikleri için: