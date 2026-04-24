Porsche, bugüne kadarki en güçlü otomobili olarak nitelendirilen tamamen lektrikli Cayenne Coupe Electric'i tanıttı. İşte hayran kalacağınız özellikleri.

Dünyanın en önde gelen lüks otomobil üreticilerinden Porsche, elektrikli araçlar konusunda da hamleler yapan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, içten yanmalı versiyonlara ek olarak gelecek tamamen elektrikli yeni Cayenne Coupe modelini tanıttı.

Porsche Cayenne Coupe Electric, off-road bir araç olarak karşımıza çıkarken hem tasarımı hem de performansıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Coupe SUV için harika özelliklere sahi olduğunu söyleyebiliriz.

Karşınzıda şimdiye kadarki en güçlü Porsche: Cayenne Coupe Electric!

Cayenne Coupe, S Coupe ve Turbo Coupe olmak üzere toplamda 3 farklı versiyon olarak sunulacak otomobil, tavan yüksekliği bakımından SUV modeline göre 24 milimetre daha alçak ve sadece 0,23'lük bir sürtünme katsayısına sahip. Aracın göze çok hoş gelen sportif bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ön cam daha dik eğimli, tavan çizgisi daha agresif bir şekilde alçaltılmış ve arka kısım daha kısa, daha sivri ve daha şekillendirilmiş.

Performansının ne kadar iyi olduğunu şöyle açıklayalım. Cayenn Coupe Electric, Taycan Turbo GT’yi geçerek şimdiye kadarki en güçlü Porsche otomobil olarak nitelendiriliyor. Aracın en güçlü versiyonu, overboost moduyla 1.156 beygir gücüne çıkan güç sunabiliyor. 0’dan 100 km/sa’e 2,5 saniyede çıkabildiği de şirket tarafından açıklanmış. Standart modelde 442 beygire, S modelde 666 beygire, en güçlü Turbo modelde ise 1156 beygir gücüne çıkıyor. Maksimum hızı ise 260 km/sa.

Otomobilde 800 voltluk bir mimari var ve ayrıca 400 kilovata kadar şarj hızlarını destekliyor. Böylece %10-80 şarjı 16 dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyor. Yaklaşık 113,0 kw’lık bir batarya, dört tekerlekten çekiş için her aksta birer tane olmak üzere çift elektrik motoruna güç veriyor. Menzili ise 670 km’ye kadar ulaşıyor.

İç mekânda teknolojinin öne çıkarıldığı modern bir tasarım görüyoruz. 14,25 inç boyutunda oldukça büyük tamamen dijital bir gösterge paneli var. Ayrıca ortada büyük bilgi eğlence ekranı ve yolcu tarafında da ekran görüyoruz. Porsche, kabinde tamamen dokunmatik girişlere güvenmek yerine, fiziksel kontrolleri dijital arayüzlerle birleştirerek incelikli bir denge kurmuş. Otomobilin teslimatlarının 2026’nın yaz aylarında başlayacağı söyleniyor. Fiyatı henüz açıklanmadı.