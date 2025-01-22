Dünyanın birçok şehrinde içme suyuna florür eklenirken buna kesinlikle karşı çıkan bir şehir var. ABD’de neredeyse büyük şehirlerin hepsinde florür ekleme işlemi yapılırken Portland bu akıma hiç kapılmadı. Peki bu ısrar neden?

Yıllardır süren tartışmalar, referandumlar ve bilimsel araştırmaların ardından Portland, florür katılmamasının sonuna kadar arkasında.

Özellikle Columbia South Shore Well Field (CSSWF) gibi stratejik bir su kaynağı için neden bu karar alındı? Şehir halkı neden florüre bu kadar mesafeli? İşte merak uyandıran konunun perde arkası...

Portland’ın florür karşıtı tarihi epey eskilere dayanıyor.

ABD’deki en büyük şehirlerinden biri olan Portland aynı zamanda içme suyuna florür eklemeyen en az sayıdaki şehirlerden de biri. Bunu da halkın yıllardır verdiği kararların sonucu olarak yapıyorlar.

Şehirde 1956, 1962, 1978 ve en son 2013’te yapılan dört ayrı referandumda, suya florür eklenmesi halk tarafından reddedildi. %60 oranlarında eklenmesine karşı oy verenler sonucunda Portland’ın florürsüz su politikası daha da pekişti ve Columbia South Shore Well Field gibi önemli su kaynaklarına florür eklenmemesi yönündeki karar devam etti.

Şehir buna hazırdı çünkü 1987’de çalışmalara başlamışlardı. Endüstriyel kirleticilerden kaynaklı kirlenme endişeleri için kuyu alanı koruma planı hazırladılar. ABD’de türünün ilklerinden biri oldu ve yer altı suyunun bozulmaması için arazi kullanımında kısıtlamaya gidildi.

Neden mi? Columbia South Shore Well Field suyunun kalitesi zaten yüksek.

Portland’ı su ihtiyacını karşılayan iki büyük kaynak var. Bunlardan biri CSSWF, diğeri de meşhur Bull Run Watershed. CSSWF en önemlisi çünkü burası yer altı suyunu derin akiferlerden çeken sistemle çalışıyor ve su, doğrudan kullanıma hazır hâle geliyor.

Portland Su Bürosuna göre CSSWF’den elde edilen su, federal ve eyalet içme suyu standartlarını rahatlıkla karşılıyor, hatta bazen aşıyor bile.

Sularına güveniyorlar. Bunun önemli nedenlerden biri de Columbia Nehri’nin suyunun yavaşça ve derinden yer altına süzülerek gelmesiyle beraber kimyasal yapısının oldukça dengeli olması.

Yer altı suyu doğrudan kirleticiye maruz kalmadığından doğal mineraller açısından da oldukça zengin yani ekstra kimyasal işlem gerektirmiyor. İşte bu yüzden de Portland yönetimi, suya florür eklemenin gereksiz olduğunu düşünüyor.

Günde yaklaşık 360 milyon litre su sağlanıyor.

Oluşturulan kuyu sahasında 20’den fazla kuyu ile yer altı suyu kaynağı elde ediliyor ve milyonlarca litre gelen su için arıtma operatörleri, insanların bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalardan hasta olmamaları için kontrollü klor ekliyor.

Daha uzun süreli bir dezenfektan oluşturmak için amonyak, metallerin korozyonunu azaltmak için ise sodyum karbonat ve karbondioksit katıyorlar.

Rezervuarlar sadece içme suyu için değil aynı zamanda yangınlara müdahale ve acil ihtiyaçlar için de su depoluyor. Şehirdeki binlerce yangın musluğuyla da şehir korunmuş oluyor.

Şehir sokaklarının altından 3 bin 500 km’den fazla su şebekesi geçiyor ve buradan akan sular için her yıl 11 binden fazla su örneği toplanarak test ediliyor yani kontroller her zaman devam ediyor.

Şehirde bilinçli tüketim anlayışı hakim.

Florürü tamamen dışlamalarının başlıca sebebi suyun oldukça saf ve kaliteli olmasıyken bunun yanı sıra demokratik sürece de bağlı kalıyorlar ve halkın istediğini uyguluyorlar.

Ayrıca Portland halkı, doğal ve organik ürünlere de büyük önem veriyor ve bunun içerisinde suyun mümkün olduğunca doğal kalması da var. Florür gibi dışarıdan eklenen kimyasallara karşı genel bir hassasiyet var.

Aklınıza diş sağlığı gelmiş olabilir ancak Portland’da florürlü diş macunları ve diğer ağız bakım ürünleri yaygın olarak kullanıldığı için suya florür eklenmesine gerek duyulmadığı da düşünülüyor.

Florür tartışması bitmiyor.

Portland’ın florür politikası, özellikle kamu sağlığı uzmanları arasında hâlâ tartışmalı. Amerika Diş Hekimleri Birliği (ADA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), içme suyuna florür eklenmesini destekliyor çünkü bunun diş çürüklerini önlediğini savunuyorlar.

Ancak Portland’daki karşıt görüşler, suyun doğal yapısını korumanın daha önemli olduğunu ve florürün bireysel olarak alınabilecek bir takviye olduğunu söylüyor.

Her ne kadar bilimsel olarak florürün diş sağlığına olumlu etkisi kanıtlansa da Portland halkı bunu kişisel bir tercih olarak değerlendirmeye devam ediyor. Ve görünen o ki bu tartışma uzun bir süre daha sürecek.

Peki, sizce içme suyuna florür eklenmeli mi yoksa doğal hâliyle mi kalmalı?

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