Pringles’ın Yeni Logosuna Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Dünyaca ünlü cips markası Pringles'ın 2020'de duyurduğu logo değişikliği, bugün sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, konuyla ilgili birbirinden eğlenceli paylaşımlar yaptılar.

Dünyanın en büyük patates cipsi markalarından bir tanesi olan Pringles, 31 Aralık 2020'de yaptığı bir açıklamada logosunu değiştireceğini açıklamıştı. Bu önemli bir gelişmeydi çünkü şirket, onlarca yıldır kullandığı logodan vazgeçmeye karar vermişti. Aylardır bilinen bu olay, şimdi internette gündem oldu. Kullanıcılar, yeni logo nedeniyle adeta ikiye bölünmüş durumda.

Son yıllarda daha modern ve sade logo kullanımına geçildiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Pringles da bu furyaya ayak uyduran şirketlerden bir tanesi olmuştu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, yeni logonun daha genç ve göz alıcı bulunduğu ifade edilmişti. Ayrıca şirket, yeni logonun emoji tarzında olmasını da istemişti. Logodaki değişikliği yeni öğrenen sosyal medya kullanıcıları, bu gelişmeyi viral hale getirmeye başlamış durumdalar.

Pringles'ın yeni logosu işte böyle görünüyor

Sol tarafta eski, sağ tarafta ise yeni logoyu görüyorusunuz.

Açık konuşmak gerekirse yeni logo, bazı kullanıcıların doğrudan nefret beslemesine yol açtı. Bazı kullanıcılar ise bu logonun oldukça sevimli olduğunu ifade ettiler. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, kullanıcıların bu logo değişikliğine nasıl tepki verdiklerine hep birlikte bakalım...

Pringles'ın yeni kutuları işte böyle görünecek

Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Pringles'ın yeni kutusunu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...