PS2'de Tüm Kopya Oyunları Oynamayı Sağlayan Yöntem

Bir yazılım mühendisi, disk üzerine yazılan kopya oyunların PlayStation 2 üzerinde sorunsuz çalışmasını sağlayan bir yöntem geliştirdi. Söz konusu yöntem ile kopya oyunların yanı sıra emülatör dahi konsol üzerinde çalıştırabildi.

Konsollar, kopya koruma sistemleri nedeniyle orijinal olmayan oyunları cihaz üzerinde oynamayı engelliyor. Ancak bir güvenlik yazılımı mühendisi olan CTurt, insanların bir açıktan yararlanarak DVD'ye yazılan oyunların PS2 konsolunda oynanabilmesi için bir yöntem geliştirdi.

CTurt'un geliştirdiği yöntemle tek yapmanız herhangi bir PS2 oyununu oynar gibi diski konsola takmak. Bunun için modchip gibi sistem devresine entegre edilen bir cihaza veya USB girişi üzerinden herhangi bir müdaheleye ihtiyaç yok. Sadece diski takmanız yeterli ve cihazda hiçbir değişiklik yapmadan herhangi bir oyunu oynayabiliyorsunuz.

CTurt'un yöntemi temel olarak PS2'nin disk sürücüsü aracılığıyla video oynatma fonksiyonundaki bir hatayı tetikleyip ve ardından sistemin kopya korumasındaki bir açıktan yararlanarak oyunları çalıştırabilmeyi sağlıyor. Aslına bir bakıma konsolun DVD oynatıcı işlevinden yararlanarak oyun oynatabiliyor.

Yöntemi geliştiren mühendis, blog yazısında "homebrew" kelimesini özellikle vurguluyor. Çünkü kullandığı yöntem, diske yazılmış kopya PS2 oyunlarının yanı sıra SNES emülatörünün de çalıştırılabilmesini sağlıyor. CTurt paylaştığı videolarda PS2 üzerinde Super Mario'nun yanı sıra Shadow of the Colossus'un orijinal olmayan bir kopyasını oynatabiliyor.

Oyunlar PS2 üzerinde çalışsa da, CTurt, aynı açığın ve yöntemin PS1'den PS4'e kadar tüm nesillerde işe yarayabileceğini söylüyor. Uyguladığı yöntemin aslında PlayStation 2'ye özgü olmadığını ve disk sürücüsü olan tüm nesillerde çalışabileceğini söylüyor. Ayrıca uzun vadede yöntemi PS4'te uygulamak için çalışacağını belirtiyor. CTurt'un yöntemini anlattığı blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

CTurt'un PS2'de Super Mario oynadığı anlar:

Shadow of the Colossus kopyasının PS2'de çalıştırıldığı video: