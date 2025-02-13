PS5'e çıkışıyla oldukça sevilen Stellar Blade'in PC'ye geleceği tarih açıklandı.

Daha önce PC'ye geleceği açıklanan fakat detay verilmeyen Stellar Blade için nihayet merakla beklenen detaylar gün yüzüne çıktı.

PS5'e çıkalı çok uzun süre olmayan Stellar Blade, PC'ye Haziran 2025'te gelecek ve gelişiyle birlikte beraberinde yeni bir DLC piyasaya sürülecek. Sony, oyunun PC'ye çıkışıyla gelecek DLC olan GODDESS OF VICTORY için yeni bir tanıtım videosu da yayınladı.

Stellar Blade PC tanıtım fragmanı

Duyuru ile birlikte oyunun Steam sayfası açılmış olsa da herhangi bir fiyat ve sistem gereksinimleri bilgisi ne yazık ki bulunmuyor. Ayrıca oyunun PC'ye portunu hangi firmanın gerçekleştirdiği de şimdilik belirsiz.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında PS5'e özel olarak piyasaya sürülen Stellar Blade'in Metacritic puanı 81 olmuştu.