PlayStation 6'nın Sanılandan Daha Erken Geleceği İddia Edildi

Yeni nesil PlayStation konsoluyla ilgili yeni iddialar geldi. PS6'nın sanılandan daha erken tanıtılacağı iddia edildi.

Yaklaşık 6 yıl önce piyasaya sürülen ve hatta çok yakın zamanda büyük bir zam alan PlayStation 5’in ardından oyunseverler, yeni nesil PlayStation’ı dört gözle beklemeye başlamıştı. Şimdi ise PlayStation 6 hakkında bekleyenleri heyecanlandıracak haberler ortaya çıktı.

Moore’s Law is Dead olarak bilinen, daha önce doğru çıkan sızıntılar paylaşan kaynağın aktardığına göre PlayStation 6 konsolu, sandığımızdan çok daha yakın bir tarihte gelebilir. Ayrıca yalnızca gelmeyeceği de belirtilmiş.

Çok yakında el konsoluyla birlikte PS6 da gelebilir

Son zamanlardaki sızıntılarda PS6’nın daha da ertlenmiş olabileceği, hatta 2028, 2029’lu yıllara sarkabileceği konuşuluyordu. Ancak yeni iddia bunun tersini söylüyor. Öyle ki kaynağa göre Sony, hâlihazırda geliştirme sürecinin en ileri seviyelerinde. Bu yüzden de sanılandan çok daha yakın zamanda çıkabilir. Kaynak bir tarih paylaşmamış ancak bir tahmin yapacak olursak bu iddia doğruysa cihazı 2027 gibi görebiliriz.

Öte yandan tek sızıntı bu değil. PS6 ile birlikte zaten bir süredir söylentileri dolaşan bir PlayStation el konsolu da geleceği aktarılmış. Bu konsol, PS Portal’ın aksine oyunları tamamen doğrudan çalıştırabilen tamamen bağımsız bir sistem olacak. Ayrıca “PlayGo” isimli, Xbox’ın Smart Delivery özelliğine benzeyen, geliştiricilerin oyunları daha küçük parçalara ayırmasına olanak tanıyan özellikten de bahsedilmiş. Bu özellik, her cihaz yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğu varlıkları indirmesine olanak tanıyarak verimli çalışma sağlıyor.

Yani anlayacağınız kaynak, geçtiğimiz haftalarda büyük zam alan PlayStation 5 konsollarını almak yerine yeni nesli bekleyebileceğinizi söylüyor. Ancak bunların tamamen bir iddia olduğunu, herhangi bir resmîyet taşımadığını belirtelim. Yani yanlış çıkma ihtimali de var ve bu yüzden şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.