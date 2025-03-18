PUBG: Battlegrounds’un 2025 güncellemeleri duyuruldu. Yeni nesil konsol geçişi, Unreal Engine 5 entegrasyonu ve sistem iyileştirmeleri açıklandı.

PUBG: Battlegrounds'un 2025 planlarını açıklandı. Oyuncular için heyecan verici yenilikler yolda. Şirketin bu yılki hedefleri net: Oyuna taze içerikler eklemek, mevcut sistemleri daha akıcı hale getirmek ve uzun vadede PUBG deneyimini sürdürülebilir kılmak. Yani hem yeni şeyler göreceğiz hem de oyunun temel dinamikleri daha da iyileşecek. PUBG sevenleri dolu dolu bir yıl bekliyor diyebiliriz.

PUBG: Battlegrounds'un 2025 yılı için planladığı yenilikleri duyuruldu. İşte gelecek olan yenilikler!

2025'te gelecek yenilikler

PUBG: Battlegrounds’un 2025 yılı boyunca oyun deneyimini geliştirmek adına çeşitli yenilikler sunacağı paylaşıldı. Geliştirici ekip, oyunun dinamiklerini canlı tutmak için yeni içerikler eklemeyi planladığını açıkladı. Bununla birlikte, mevcut sistemlerde yapılacak iyileştirmelerle daha istikrarlı bir oyun deneyimi sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. KRAFTON’un ayrıca uzun vadeli planlar doğrultusunda, PUBG’yi teknik açıdan güçlendirmek amacıyla yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüğü aktarıldı.

2025'in sonlarına doğru PUBG’nin yeni nesil konsollara geçiş yapacağı duyuruldu. Bu geçişle birlikte performans, FPS, harita yükleme süreleri ve grafik kalitesinde önemli iyileştirmeler sağlanacağı belirtildi. Ayrıca Unreal Engine 5 entegrasyonu için çalışmaların devam ettiği ve bu sürecin oyunun görsel kalitesini artırırken geliştirme sürecini daha ölçeklenebilir hale getireceği aktarıldı.

Oyuncuların kendi içeriklerini oluşturmasına olanak tanıyacak PUBG UGC (Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik) projesinin de duyurulduğu açıklandı. Bu sistemin, başlangıç aşamasında Özel Maçlar’daki yeni TDM (Takım Ölüm Maçı) modu ile sunulacağı ve oyuncuların oyun içinde kendi deneyimlerini tasarlayıp paylaşmalarına imkan tanıyacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra yıl sonuna doğru büyük bir dünya güncellemesinin planlandığı paylaşıldı. KRAFTON’un, tamamen yeni bir harita eklemek yerine mevcut haritaları güncelleyerek yeni stratejik alanlar oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Aynı zamanda hile karşıtı önlemlerin güçlendirileceği ve daha adil, rekabetçi bir oyun ortamı sağlanacağı aktarıldı.

Geliştirici ekibin, yeni tespit teknolojileri ve güvenlik katmanları üzerinde çalışarak hile kullanımını en aza indirmeyi hedeflediği ifade edildi. PUBG: Battlegrounds’un 2025 yılına yönelik yeniliklerinin, oyunun gelişimini sürdürmeye ve oyunculara daha kapsamlı bir deneyim sunmaya odaklandığı vurgulandı. Şirketin, teknik iyileştirmeler ve içerik güncellemeleriyle oyunun geleceğini şekillendirmeye devam edeceği paylaşıldı.