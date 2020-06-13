PUBG Lite Oynayabileceğiniz En Ucuz 15 Telefon

Tencent, PUBG’nin mobil oyununun daha hafif bir versiyonu olan PUBG Lite'ı geçen yıl piyasaya sürdü. Giriş seviyesindeki akıllı telefonlar için optimize edilmiş bu sürüm, bizlere PUBG'nin heyecan verici oyun deneyiminin aynısını sunuyor. Tek fark, bu oyunun sistem gereksinimleri PUBG’ye göre daha düşük. Oyun, her oyuncuya hitap edebilmek üzere tasarlanmış durumda.
Hemen aşağıda sizlerle PUBG Lite sistem gereksinimlerini paylaştık. Bununla beraber PUBG Lite’ın hangi telefonlarla uyumlu olduğunu, PUBG Lite oynayabileceğiniz en ucuz 15 telefonu sizin için derledik.
PUBG Lite uyumlu telefonlar:
- Vestel Venus E5
- Casper VIA E3
- Tecno Spark 4 Lite
- Nokia 2.2
- Samsung Galaxy A01
- Realme C2
- Samsung Galaxy A10
- Xiaomi Redmi 8A
- LG K50
- Alcatel 3X 2019
- Huawei P Smart 2019
- Samsung Galaxy M10
- OPPO A5s
- Realme 3 Pro
- General Mobile GM 9 Pro
PUBG Lite sistem gereksinimleri:
- Android Sürümü: 4.0.3 ve ileri sürümler
- RAM: 1 GB ve daha üst bir RAM
- Oyunun boyutu: Yaklaşık 600 MB
Hafifletilmiş özellikleriyle birçok oyuncuya erişmeyi hedefleyen PUBG Lite, mobil oyun oynamayı sevenler tarafından çok rağbet görüyor. Android telefonlar için 4.0.3 veya daha ileri Android sürümü gerekiyor. Maalesef PUBG Lite, Apple cihazlarında oynanılamıyor.
Oyunun boyutu yaklaşık 500 MB olsa da en az 1 GB'lık boş alanınızın olmasına dikkat edin. Depolama birimlerinde yeterli boş alanınızın olması sizi gerçekleşebilecek muhtemel performans sorunlarından engelleyecektir. Oyunun performansını daha da artırmak istiyorsanız kullanmadığınız gereksiz uygulamaları silebilirsiniz. Oyun her ne kadar hafifletilmiş olsa da telefonları yormamakta oldukça fayda var.
Vestel Venus E5:
- Ekran: 6,1 inç HD+ ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P23
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 3.400 mAh
- Yaklaşık fiyat: 900 TL
3 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 32 GB’a kadar depolama kapasitesi olan bu telefon gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio P23 adlı işlemciden alıyor.
Casper VIA E3:
- Ekran: 5,71 inç IPS LCD HD+ ekran
- İşlemci: MediaTek MT6761
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 3.200 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.000 TL
5,71 inç HD+ ekran, 3200 mAh pil, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip bu telefon için Casper’ın giriş seviyesi akıllı telefonları arasında en iyilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.Telefon her ne kadar 2 GB RAM kapasitesine sahip olsa da PUBG Lite oynamak için yeterli donanım özelliklerine sahip.
Tecno Spark 4 Lite:
- Ekran: 6,52 inç IPS LCD HD+ ekran
- İşlemci: MediaTek Helio A22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 4.000 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.000 TL
Tecno Spark 4 Lite, giriş seviyesinde bir telefon isteyen kullanıcıların işlerini rahatlıkla görüyor. Telefon gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio A22 adlı işlemciden alan Tecno Spark 4 Lite, 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 4.000 mAh kapasitesindeki bataryası sayesinde daha uzun PUBG Lite oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.
Nokia 2.2:
- Ekran: 5,71 inç IPS LCD HD+ ekran
- İşlemci: Quad-Core 2,0 GHz ARM Cortex-A53
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 3.000 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.100 TL
Nokia 2.2 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Samsung Galaxy A01:
- Ekran: 5,7 inç 720 x 1520 piksel HD LCD Ekran
- İşlemci: Snapdragon 439
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS + 2 MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 5 MP, f/2,2
- Batarya: 3.000 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.300 TL
Samsung Galaxy A01 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Realme C2:
- Ekran: 6,1 inç 1560 x 720 piksel HD+ ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.000 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.400 TL
Realme C2 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Samsung Galaxy A10:
- Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP, f/2,0 Full HD 30 FPS
- Batarya: 3.400 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.400 TL
Samsung Galaxy A10 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Xiaomi Redmi 8A:
- Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
- RAM: 2GB
- Depolama: 32/64 GB
- Arka Kamera: 12 MP, f/1,8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p video, portre modu
- Batarya: 5.000 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.500 TL
Xiaomi Redmi 8A hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
LG K50:
- Ekran: 6,5 inç HD+ ekran
- İşlemci: Mediatek Helio P22
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 4.000 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.500 TL
LG K 50 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Alcatel 3X 2019:
- Ekran: 5,7 inç IPS LCD HD+ ekran
- İşlemci: MediaTek MT6739
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 3.000 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.500 TL
Alcatel 3X 2019 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Huawei P Smart 2019:
- Ekran: 6,2 inç IPS LCD FHD+ ekran
- İşlemci: Huawei Kirin 710
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu
- Batarya: 3.400 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.700 TL
Huawei P Smart 2019 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Samsung Galaxy M10:
- Ekran: 6,22 inç 1520×720 piksel HD+ TFT ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 7870
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 diyafram + 5 MP, f/2,2 derinlik kamerası
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.0
- Batarya: 3.430 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.700 TL
Samsung Galaxy M10 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
OPPO A5s:
- Ekran: 6,2 inç 720 x 1520 piksel IPS LCD ekran
- İşlemci: Mediatek MT6765 Helio P35
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/2,2, 2 MP f/2,4 derinlik kamerası
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0
- Batarya: 4.230 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.800 TL
OPPO A5s hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Realme 3 Pro:
- Ekran: 6,3 inç 1080 x 2340 piksel FHD+ ekran
- İşlemci: Snapdragon 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 16 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 25 MP
- Batarya: 4.045 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.800 TL
Realme 3 Pro hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
General Mobile GM 9 Pro:
- Ekran: 6,01 inç 1080 x 2160 piksel Full HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- İşlemci: Snapdragon 660
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 8 MP AF, f/1,8 derinlik kamerası
- Ön Kamera: 8 MP, f/2,0
- Batarya: 3.800 mAh
- Yaklaşık fiyat: 1.800 TL
General Mobile GM 9 Pro hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
PUBG Mobile Lite’ı en iyi şekilde oynayabileceğiniz en uygun Android akıllı telefonları listelediğimiz içeriğimizi burada noktalıyoruz. Buna benzer birçok telefon, oyun, dizi ve film listesinden haberdar olmak ve kaçırmamak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.