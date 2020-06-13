PUBG Lite Oynayabileceğiniz En Ucuz 15 Telefon

Piyasaya sürüldüğü yıldan bu yana dünyanın dört bir yanında sevilerek oynanan çevrimiçi savaş oyunu PUBG’nin yeni sürümü PUBG Lite, düşük sistem gereksinimleri sayesinde oldukça popüler. PUBG Lite oynamak için kaliteli ve bütçeye uygun bir telefon arıyorsanız, işte size birkaç öneri.

Tencent, PUBG’nin mobil oyununun daha hafif bir versiyonu olan PUBG Lite'ı geçen yıl piyasaya sürdü. Giriş seviyesindeki akıllı telefonlar için optimize edilmiş bu sürüm, bizlere PUBG'nin heyecan verici oyun deneyiminin aynısını sunuyor. Tek fark, bu oyunun sistem gereksinimleri PUBG’ye göre daha düşük. Oyun, her oyuncuya hitap edebilmek üzere tasarlanmış durumda.

Hemen aşağıda sizlerle PUBG Lite sistem gereksinimlerini paylaştık. Bununla beraber PUBG Lite’ın hangi telefonlarla uyumlu olduğunu, PUBG Lite oynayabileceğiniz en ucuz 15 telefonu sizin için derledik.

PUBG Lite uyumlu telefonlar:

Vestel Venus E5

Casper VIA E3

Tecno Spark 4 Lite

Nokia 2.2

Samsung Galaxy A01

Realme C2

Samsung Galaxy A10

Xiaomi Redmi 8A

LG K50

Alcatel 3X 2019

Huawei P Smart 2019

Samsung Galaxy M10

OPPO A5s

Realme 3 Pro

General Mobile GM 9 Pro

PUBG Lite sistem gereksinimleri:

Android Sürümü: 4.0.3 ve ileri sürümler

RAM: 1 GB ve daha üst bir RAM

Oyunun boyutu: Yaklaşık 600 MB

Hafifletilmiş özellikleriyle birçok oyuncuya erişmeyi hedefleyen PUBG Lite, mobil oyun oynamayı sevenler tarafından çok rağbet görüyor. Android telefonlar için 4.0.3 veya daha ileri Android sürümü gerekiyor. Maalesef PUBG Lite, Apple cihazlarında oynanılamıyor.

Oyunun boyutu yaklaşık 500 MB olsa da en az 1 GB'lık boş alanınızın olmasına dikkat edin. Depolama birimlerinde yeterli boş alanınızın olması sizi gerçekleşebilecek muhtemel performans sorunlarından engelleyecektir. Oyunun performansını daha da artırmak istiyorsanız kullanmadığınız gereksiz uygulamaları silebilirsiniz. Oyun her ne kadar hafifletilmiş olsa da telefonları yormamakta oldukça fayda var.

Vestel Venus E5:

Ekran: 6,1 inç HD+ ekran

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 3.400 mAh

Yaklaşık fiyat: 900 TL

3 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 32 GB’a kadar depolama kapasitesi olan bu telefon gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio P23 adlı işlemciden alıyor.

Casper VIA E3:

Ekran: 5,71 inç IPS LCD HD+ ekran

İşlemci: MediaTek MT6761

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.200 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.000 TL

5,71 inç HD+ ekran, 3200 mAh pil, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip bu telefon için Casper’ın giriş seviyesi akıllı telefonları arasında en iyilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.Telefon her ne kadar 2 GB RAM kapasitesine sahip olsa da PUBG Lite oynamak için yeterli donanım özelliklerine sahip.

Tecno Spark 4 Lite:

Ekran: 6,52 inç IPS LCD HD+ ekran

İşlemci: MediaTek Helio A22

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.000 TL

Tecno Spark 4 Lite, giriş seviyesinde bir telefon isteyen kullanıcıların işlerini rahatlıkla görüyor. Telefon gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio A22 adlı işlemciden alan Tecno Spark 4 Lite, 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 4.000 mAh kapasitesindeki bataryası sayesinde daha uzun PUBG Lite oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Nokia 2.2:

Ekran: 5,71 inç IPS LCD HD+ ekran

İşlemci: Quad-Core 2,0 GHz ARM Cortex-A53

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.100 TL

Nokia 2.2 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A01:

Ekran: 5,7 inç 720 x 1520 piksel HD LCD Ekran

İşlemci: Snapdragon 439

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS + 2 MP derinlik kamerası

Ön Kamera: 5 MP, f/2,2

Batarya: 3.000 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.300 TL

Samsung Galaxy A01 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Realme C2:

Ekran: 6,1 inç 1560 x 720 piksel HD+ ekran

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 4.000 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.400 TL

Realme C2 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A10:

Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS

Ön Kamera: 5 MP, f/2,0 Full HD 30 FPS

Batarya: 3.400 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.400 TL

Samsung Galaxy A10 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 8A:

Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439

RAM: 2GB

Depolama: 32/64 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1,8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p video, portre modu

Batarya: 5.000 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.500 TL

Xiaomi Redmi 8A hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

LG K50:

Ekran: 6,5 inç HD+ ekran

İşlemci: Mediatek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4.000 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.500 TL

LG K 50 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Alcatel 3X 2019:

Ekran: 5,7 inç IPS LCD HD+ ekran

İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.500 TL

Alcatel 3X 2019 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Huawei P Smart 2019:

Ekran: 6,2 inç IPS LCD FHD+ ekran

İşlemci: Huawei Kirin 710

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu

Batarya: 3.400 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.700 TL

Huawei P Smart 2019 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy M10:

Ekran: 6,22 inç 1520×720 piksel HD+ TFT ekran

İşlemci: Samsung Exynos 7870

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 diyafram + 5 MP, f/2,2 derinlik kamerası

Ön Kamera: 5 MP, f/2.0

Batarya: 3.430 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.700 TL

Samsung Galaxy M10 hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

OPPO A5s:

Ekran: 6,2 inç 720 x 1520 piksel IPS LCD ekran

İşlemci: Mediatek MT6765 Helio P35

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, f/2,2, 2 MP f/2,4 derinlik kamerası

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0

Batarya: 4.230 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.800 TL

OPPO A5s hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Realme 3 Pro:

Ekran: 6,3 inç 1080 x 2340 piksel FHD+ ekran

İşlemci: Snapdragon 710

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP + 5 MP

Ön Kamera: 25 MP

Batarya: 4.045 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.800 TL

Realme 3 Pro hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

General Mobile GM 9 Pro:

Ekran: 6,01 inç 1080 x 2160 piksel Full HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP AF, f/1,8 derinlik kamerası

Ön Kamera: 8 MP, f/2,0

Batarya: 3.800 mAh

Yaklaşık fiyat: 1.800 TL

General Mobile GM 9 Pro hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

PUBG Mobile Lite’ı en iyi şekilde oynayabileceğiniz en uygun Android akıllı telefonları listelediğimiz içeriğimizi burada noktalıyoruz. Buna benzer birçok telefon, oyun, dizi ve film listesinden haberdar olmak ve kaçırmamak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.