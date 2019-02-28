Samsung'un bütçe dostu akıllı telefon arayan tüketicileri fazlasıyla memnun edecek yeni akıllı telefonu Galaxy A10 resmen tanıtıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 model Galaxy A serisinin en bütçe dostu modeli olan Galaxy A10’u resmi olarak duyurdu. Infinity-V ekran tasarımı ile rakiplerinin çok üzerinde bir ekran gövde oranı sunana Galaxy A10, seviyesine göre yeterli denebilecek bir donanım özelliği sunuyor.

HD+ çözünürlüğe sahip 6.2 inçlik ekranında iyi bir kullanıcı deneyimi sunan cihaz, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı sunuyor. Üstelik Galaxy A10, 512GB’a kadar Micro SD kart desteğine de sahip. Arkada ve önde birer kamerası bulunan cihazda herhangi bir parmak izi tarayıcı bulunmuyor.

Samsung Galaxy A10 Özellikler

Exynos 7884 işlemci

2GB RAM, 32GB depolama

6.2 inç HD+ ekran

13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera

5MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

4G VoLTE, Bluetooth 4.2, WiFi a/b/g/n (2.4GHz)

3,400 mAh batarya

Mavi, siyah ve kırmızı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşacak olan Galaxy A10’un nasıl fiyatlandırılacağı şu an için bilinmiyor.