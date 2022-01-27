ABD Merkez Bankası'nın faiz açıklaması, bir süredir kırılgan olan kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Faizin sabit kalmasıyla Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,5 değer kaybetti. Bitcoin'deki durum, diğer kripto para birimlerine de düşmekten başka çare bırakmadı.

Dün akşam, tüm dünyanın gözü kulağı ABD'deydi. Zira ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararı açıklaması yapacaktı. Beklentiler, faizin artırılması veya sabit kalması yönündeydi. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklamalarda, faizin sabit bırakıldığı ancak mart ayında faiz artırımı yapılabileceği ifade edildi. Bu durum, kripto para piyaslarına sert yansıdı.

Aslına bakacak olursak belirsizlik ortamı ve kripto paralarla ilgili son dönemlerde yapılan açıklamalar, piyasaların bir süredir kan kırmızısına dönmesine yol açmıştı. Başta Bitcoin olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimleri, son dönemlerde oldukça sert düşüşler gösterdi. Hatta Bitcoin, son 6 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. FED Başkanı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında da yeniden bir düşüş trendi başlamış durumda.

Bitcoin, 36 bin doların altına indi

Bir süredir düşüş trendinde olan Bitcoin, 34 bin doların bile altına düştükten sonra bir nebze de olsa toparlanmış ve dün itibarıyla da 38 bin 825 dolar seviyesini görmüştü. Ancak FED'in faiz açıklaması, piyasaları yeniden sarstı. An itibarıyla 35 bin 900 dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,5 civarı değer kaybetmiş oldu.

En büyük hacimli 10 kripto para birimindeki son durum

Coinmarketcap verilerine baktığımızda, en büyük 10 kripto para biriminin hiçbirinde yükseliş olmadığını görüyoruz. Örneğin Ethereum'daki düşüş yüzde 3,2 civarında ve 2.835 dolardan işlem görüyor. Dogecoin, Solana, Shiba Inu, Cardano ve Ripple gibi kripto paralar da yüzde 2 ila yüzde 10 aralığında düşüş gösteriyorlar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.