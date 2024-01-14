Kendine yeni hobi arayanlar ya da puzzle yapmakta bir efsane olanlar, sizi böyle alabiliriz. İster zihinsel jimnastik isterseniz de hayatın karmaşıklığına karşı bir direniş için eğlenceli zaman geçirme arzusundaysanız puzzle önerilerimiz ile boş vakitlerinizi keyifli hâle getirebilirsiniz.

Listemizde, “Puzzle benim için bir tutku.” diyenlere en zor seçenekler yer alırken daha yeni başlayacaklara da yapbozu sevdirecek önerilerimiz var. Kolaydan zora uzanan bu puzzle’lar, sadece eğlenceli bir oyun olmayacak aynı zamanda düşünce sınırlarınızı zorlayacak yolculuk da sunacak.

Her bir parçayı yerine koyma heyecanının doyumsuz olduğu puzzle seçeneklerimizin yanı sıra eğer bu hobiye gönül verdiyseniz sizi rahat ettirecek yan ürünleri de inceleyerek kendinize yeni yılın ilk hediyelerini alabilirsiniz.

Puzzle deyince herkesin aklına önce manzara gelir. O zaman Turuncu Liman ile listemize başlayabiliriz.

“Hem az olsun hem güzel olsun.” diyenler için ilk seçeneğimiz Art Puzzle’ın Turuncu Liman’ı. Söz konusu puzzle olunca işin içine mutlaka bir gün manzara da girdiği için en başında bu seçeneği değerlendirebilirsiniz.

Uzaktan bakınca size biraz karmaşık gibi gelebilir ancak 500 parça olması nedeniyle kısa sürede bu resmi tamamlayabilirsiniz. Önemli olan sadece puzzle’a başlamadan önce parçaları doğru ayırmak.

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Mara Despina ile parça sayımızı arttırmaya başlayalım mı?

500’lük puzzle’lardan sonra artık 1000 parçalıklara geçip işi büyütebilirsiniz. “Ben alıştım bu işe, daha zoru gelsin.” diyenler Anatolian’ın 1000 parçalık Mara Despina tasarımını alabilir. Çok fazla siyah alan olmadığı için belki kenarları çabuk bitirebilirsiniz ama renklerin geçişlerinde ve beyazlarda bir tık “Olmadı baştan.” olabilir.

Manzaraların yanı sıra farklı tarzda resim arayanlar için Mara Despina asılacak ortamlara farklı tarz katacaktır.

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1000 parça puzzle’lara geçmişken Yıldızlı Gece’den bahsetmemek olmaz.

Vincent van Gogh'un en bilindik eserlerinden biri olan Yıldızlı Gece, yapboz çeşitleri arasında da yer alıyor. 1000 parçaya geçerken işleri biraz daha zorlaştırmak ve renk ayrımlarında kaybolmak istiyorsanız Yıldızlı Gece, bu aşama için oldukça ideal.

İster çizgileri takip edin isterseniz de aşağıdan başlayarak yukarıda finali yapın. Yıldızlı Gece bitince astığınız yere çok yakışacak.

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Her karesinde ayrı bir fotoğraf: Mustafa Kemal Atatürk Kolaj

“1000 parçadan ne olacak ki?” deyip geçilmeyecek bir puzzle. Atatürk’ün çeşitli fotoğraflarının yer aldığı bu puzzle’da neyi nereye koyacağınızı biraz şaşırabilirsiniz. Çünkü bazı fotoğraflar birkaç farklı yerde var.

O zaman benden size bir tüyo. Aynı karelerin nerede olacağına karar veremiyorsanız gölgelerden yararlanabilirsiniz.

“Bitsin de asayım.” diye sabırsızlanacağınız bu puzzle’ı yaptıktan sonra eserinizle gurur duyacaksınız.

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Çocuk odalarına yakışacak bir puzzle: Gezegenler

Evinizin her yerinde puzzle görmek sizi mutlu edecekse bir tane de çocuk odasına ekleyebilirsiniz. Farklı renkler ve net çizgiler barındıran Gezegenler yapbozu, işinizi bir tık kolaylaştırabilir.

Çocuklarınızla beraber etkinlik yapmak için alternatif arıyorsanız da bu puzzle’ı tüm aile birleştirerek güzel anılar saklayabilirsiniz.

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Yaparken içinizin açılacağı Mavi Konak

2000 parça puzzle yapmanın zevkli yanlarından biri de artık parça başına düşen karelerin fazlalaşmasıdır. Bu da şu demek oluyor, artık bir çiçek tek bir parçada olmayabilir. Kendinizi puzzle yapmaya alıştırdıysanız ve biraz daha zorlanmak istiyorsanız yaparken keyif alacağınız, renkleri ile gözünüz gönlünüzün açılacağı Anatolian Puzzle’ın Mavi Konak’ını tercih edebilirsiniz.

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Dünya Haritası, eğlenirken öğreten de bir puzzle

Manzaraların dışına çıkmak isteyenler için dünya haritası puzzle’ları ideal bir seçenek. Yapmasının keyfi bir yana, bu puzzle çeşitleri ile ülkelerin bayraklarına kadar daha önce belki de hiç fark etmediğiniz ayrıntılar göreceksiniz.

Dünyayı yeniden keşfetmek ve bunu eğlenceli hâle getirmek istiyorsanız, puzzle alternatifleriniz arasına mutlaka bir harita eklemelisiniz.

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Sevilen puzzle modelleri arasındaki yerini her zaman koruyan Argentina Theatre

3000 parça, puzzle ile ilgilenenler için sevilen sayıdır. Eliniz alıştıysa ve puzzle yapmanın tadına varmak istiyorsanız Argentina Theatre görseli ile hobi saatlerinize devam edebilirsiniz.

Biraz karmaşık gibi dursa da yaparken zevk alacağınız bu puzzle, hediye edilecek bir seçenek olarak da değerlendirilebilir.

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Sınırlarınızı zorlayacak Roma Galerisi

Benim gibi puzzle manyaklarının en sevdiği puzzle modellerinden biri belki de Anatolian’ın 4000 parçalık Roma Galerisi puzzle’ı olabilir. 4000 parçayı renklerine ayırmak bir yana, benzer parçaları bulup bütünü oluşturmak bir yana. Gözü 4000 parçalarda olanlar zaten ne demek istediğimizi anlayacaktır.

“Bu deliliği ben de yapacağım ve evimin en güzel yerine de asacağım.” diyorsanız masaları boşaltın, bitirene kadar geçecek uykusuz gecelere de “Merhaba!” deyin.

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Biraz daha fazlası için Rüyalar Şehri

İnsan bakınca nereden başlayacağını bilemiyor değil mi? Günler biraz zorlayıcı olabilir ama kesinlikle haftalar sürecek Rüyalar Şehri için kendinize bir masa değil oda ayırmalısınız. Başından ayrılmadan saatlerinizi geçirebileceğiniz bu puzzle bitince 8000 parça puzzle yapmanın haklı gururunu yaşayabilirsiniz.

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Daha fazlasına var mısınız? O zaman sizi The Garden Of Earthly Delights’a alalım.

Hollandalı ressam Hieronymus Bosch'un 1503 yılında yapıp bir yılda tamamladığı Dünyevi Zevkler Bahçesi, ünlü bir tablo olmanın yanı sıra 9000 parçalık puzzle olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu sefer “Ben hakkından gelirim.” diyenler var mı?

Her puzzle tutkununun erişmek istediği sayılardan biri olan 9000 parçayı kendinize yılın hediyesi olarak seçebilirsiniz.

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Puzzle hobisini ileri boyuta taşıyanlar için Puzzle Tepsisi

Evdeki tüm kartonları veya tepsileri bitirenler, bir süre sonra parçaları ayırmak için başka şeyler aramaya başlar. Ancak puzzle’a gönül verenler için bazı aksesuarlar işin hakkını verdirecek cinsten. 500 ila 2000 parçalık puzzle’lar için bu tepsilerden edinerek hem parçalarınızı kaybolmaktan koruyabilir hem de hobinizi daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

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Puzzle halısını eklemeyeceğimizi düşünmeniz bizi üzer.

Ve son önerimiz de tabii ki puzzle halısı. Eğer 3000 parçaya kadar puzzle yapıyorsanız bu halılar, eliniz ayağınız olabilir. Puzzle altına karton arama derdini sona erdiren puzzle halısı, puzzle parçalarını düzenli şekilde yerleştirmenize de olanak verir. Ayrıca puzzle bittikten sonra halıyı rulo hâline getirerek çerçeveletmeye de götürebilirsiniz.

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