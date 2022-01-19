Yazılımla uğraşıyor ya da bu camiaya yeni yeni adım atıyorsanız tahmin ediyorum ki Python'u illaki duymuşsunuzdur. Peki nedir bu Python? Ne işe yarar? Artıları ve eksileri nelerdir? Bu sorulara cevap arıyorsanız sizi yazımızı okumaya davet ediyoruz.

Bir yazılımcının istediğini yaptırmak için bilgisayarıyla iletişim kurarken kullandığı dile programlama dili denir. Programlama diliyle yazılan komutlar sayesinde bilgisayar yapması gerekeni anlar ve verilen komutları işleme döker. Günümüzde yazılımcılar tarafından kullanılan birbirinden farklı 800’den fazla programlama dili mevcut ve bugün sizlere anlatacağımız Python da bu 800 dilden biri.

Netflix, Instagram, Dropbox, Spotify ve hatta Google’ın da kullandığı Python’un ne olduğunu merak ediyorsanız gelin beraber bakalım.

Python nedir, ne için kullanılır?

Basitçe açıklamak gerekirse Python, dinamik semantiği olan nesne odaklı, genel amaçlı bir üst düzey programlama dilidir. Yani bu da demek oluyor ki, doğru araçlarla desteklendiği taktirde hemen hemen her şeyi oluşturmak için kullanılabilir.

Python’un dinamik yazma ve dinamik bağlama ile birleştirilmiş yüksek düzeyde yerleşik veri yapıları, onu hızlı uygulama geliştirmek (Rapid Application Development) ve mevcut bileşenleri birbirine bağlamak için bir komut dosyası oluşturma veya tutkal dili olarak kullanımı için oldukça çekici kılmaktadır. Python'un basit, öğrenmesi kolay sözdizimi onu daha okunulabilir kılar ve bu da program bakım maliyetini azaltır. Python ayrıca program modülerliğini ve yeniden kod kullanımını teşvik eden modülleri ve paketleri de desteklemekte. Python yorumlayıcısı ve standart kapsamlı kitaplığını tüm büyük platformlar için ücretsiz bir şekilde bulmak mümkün ve dağıtımı için de para ödemeniz gerekmez.

Profesyonel açıdan bakacak olursak Python; backend internet geliştirme, veri analizi, yapay zeka ve bilimsel bilgi işlemleri için mükemmeldir. Birçok geliştirici üretkenlik araçları, masaüstü uygulamaları ve oyunlar oluşturmak için Python’u kullanıyor, yani eğer olur da Python’u öğrenmek ister ya da öğrenme aşamasında takıldığınız yerler olursa açıp bakabileceğiniz bir sürü yardımcı kaynak var.

Python’un çalışma prensibi nedir?

Programcılar, sağladığı artan üretkenlik nedeniyle genellikle Python'a deyim yerindeyse vurulurlar. Python’da derleme adımı olmadığından, düzenleme-test-hata ayıklama döngüsü inanılmaz derecede hızlıdır. Python programlarında hata ayıklamak kolaydır: herhangi bir hata veya hatalı giriş asla bir segmentasyon hatasına neden olmaz. Bunun yerine, yorumlayıcı bir hata keşfettiğinde bir istisna oluşturur. Program istisnayı yakalamadığında, yorumlayıcı bir yığın izi yazdırır. Kaynak düzeyinde bir hata ayıklayıcı, yerel ve global değişkenlerin incelenmesine, keyfi ifadelerin değerlendirilmesine, kesme noktalarının ayarlanmasına, kodda her seferinde bir satır adım adım ilerlemeye vesaire izin verir.

Hata ayıklayıcı, Python'un iç gözlem gücüne tanıklık ederek Python'un kendi dilinde yazılmıştır. Öte yandan, genellikle bir programda hata ayıklamanın en hızlı yolu, kaynağa birkaç yazdırma ifadesi eklemektir: hızlı düzenleme-test-hata ayıklama döngüsü bu basit yaklaşımı çok etkili kılar.

Peki Python öğrenmesi kolay bir dil mi?

İsmini ünlü komedi/hiciv serisi Monthy Python’dan alan ve ‘başlangıç dostu‘ olarak nitelendirebileceğimiz Python, anlaşılması kolay ve kullanımı eğlenceli olacak şekilde tasarlandı. Eğlencenin harika bir motivasyon olduğunu ve genelde sıkıcı olan öğrenme sürecini kolaylaştırdığını göz önünde bulundurursak, Python ile hızlıca prototipler ve araçlar oluşturabileceğinizi ve çoğu kullanıcının Python’da kodlamayı tatmin edici bulduğunu söylersek pek de yanılmış olmayız. Bu özellikler Python’un yazılıma yeni başlayanlar arasında popüler olmasını ve ABD’nin en iyi üniversitelerinde en popüler giriş dili olarak da Java’nın tahtına oturmasını sağladı.

Çok yüksek seviyeli bir dil olan Python, kodlamaya yeni başlayanlar için çok fazla söz dizimi öğrenme gerektiren İngilizce gibidir. Python sizin yerinize çok fazla karmaşıklığın üstesinden gelir ve yeni başlayanların programlama kavramlarını öğrenmeye odaklanmasına ve çok fazla ayrıntı için endişelenmemesine olanak sağladığı için de oldukça başlangıç dostudur.

Dinamik olarak yazılan bir dil olan Python için son derece esnek bir dil diyebiliriz. Bu esneklik, özelliklerin nasıl oluşturulacağına dair katı kuralların olmadığı ve her ne kadar Python’un felsefesi sorunları en kolay ve temiz yoldan çözmeye dayalı olsa da, farklı yöntemlere başvurarak sorunları çözme konusunda daha fazla seçeneğe sahip olacağınız anlamına gelir. Dahası, Python hatalarınızı oldukça ılımlı bir şekilde karşılar, yani sorunlu kısma ulaşana kadar programınızı düzenleyip çalıştırabilirsiniz.

Python’un eksileri nelerdir?

Python dinamik olarak yazılan bir dil olduğundan, kullanıldığı bağlama göre bir şey kolayca birden fazla anlama gelebilir. Bir Python uygulaması büyüyüp daha karmaşık hale geldikçe, hataların izlenmesi ve düzeltilmesi zorlaşacağından bakımı zorlaşabilir, bu nedenle kodunuzu nasıl tasarlayacağınızı veya bakımı kolaylaştırmak için birim testleri yazmayı bilmek deneyim ve bilgi gerektirir.

Ayrıca, çok esnek olduğu ve makinenin bir şeyin tanımının ne olduğundan tam olarak emin olmak için çok fazla referans yapması gerektiği için bu durum Python’un performansını biraz yavaşlatabilir ve ağır çalışmasına neden olabilir.

Her halükarda, Python'un daha hızlı olan PyPy gibi alternatif uygulamaları mevcut. Bu alternatifler henüz Java kadar hızlı olmasalar da, hızı büyük ölçüde arttırdıklarını belirtmekte de fayda var.

Python toplulukları:

StackOverflow’da en büyük 5. topluluk

Meetup’da en büyük 3. topluluk

GitHub’ en çok kullanılan 4. dil

Programlama dünyasına adım attığınızda kısa sürede anlarsınız ki, geliştirici topluluğu tamamen gerektiğinde yardım almak ve etmek üzerine kurulu olduğundan, programlama camiasının en önemli kilit noktalarından birisi destektir. Yani, topluluğun büyüklüğüyle yardım alma olasılığınız doğru orantılıdır ve topluluk ne kadar büyük olursa o kadar insan geliştirme sürecini kolaylaştırmak için faydalı araçlar geliştirir.

StackOverflow’da en büyük 5. topluluk

Eğer kodlamaya yeni başlayan birisiyseniz, bir soru-cevap sitesi olan StackOverflow şüphesiz kısa bir süre içinde uğrak noktanız haline gelecektir. Python’un StackOverflow’da 85,900’nin üzerinde takipçisi ve hakkında 500,000’den fazla da sorusu bulunmakta. Bunlara ek olarak diğer popüler programlama dillerine kıyasla Python ile alakalı sorular, cevaplanması en muhtemel 3. sorulardır.

Meetup’da en büyük 3. topluluk

Python’un, totalde 608,000’den fazla üyesiyle birlikte Meetup.com’da 1300’den fazla grubu bulunmakta ve bu da Python’u, programlama dilleri baz alındığında Meetup’ın en büyük 3. topluluğu yapıyor. Meetup üzerinden ağ kurabilir, diğer geliştiricilerden bilgi edinebilir ve dilerseniz mentorluk servislerinden yararlanabilirsiniz.

GitHub’ en çok kullanılan 4. dil

Ne kadar faydalı proje varsa o kadar birilerinin geliştirme sürecinizi büyük ölçüde hızlandıracak olan, istediğiniz işlevi halihazırda ve iyi bir şekilde oluşturmuş olma olasılığı vardır. 950’den fazla Python projesinin 500’den fazla yıldızı bulunuyor.

Python'un ayrıca veri analizine ve bilimsel hesaplamaya yardımcı olan çok sayıda kitaplığa sahip olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, basit oyunlar yapmak istiyenleriniz için PyGames, oyun oluşturmak için güzel bir oyun motorudur.

Sektöründe oldukça rağbet gören Python'un kariyer olanakları:

Startuplar ve iş arayanlar için bir site olan AngelList’e göre Python en çok talep edilen 2. ve en yüksek ortalama maaşa sahip beceri. Büyük verinin yükselişiyle birlikte, özellikle de Python makine öğrenimi gerektiren görevleri gerçekleştirmek için web uygulamalarına kolayca entegre edilebildiğinden, Python geliştiricileri veri bilimci olarak oldukça rağbet görmekte.

Python’un geleceği neler vadediyor?

TIOBE endeksine göre, en popüler 100 programlama dili sıralamasında Python 4. sırada. Bir başka programlama dili olan Ruby on Rails ve son zamanlarda da Node.js’nin yükselişe geçmesiyle birlikte, Python'un backend internet gelişimi için ana prototipleme dili olarak kullanımı, özellikle parçalanmış bir MVC ekosistemine sahip olduğu için biraz azalmış olsa da büyük verinin giderek daha önemli hale gelmesiyle Python, her zamankinden daha fazla talep gören, özellikle web uygulamalarına entegre edilebilen bir beceri haline geldi.

Açık kaynaklı bir proje olarak Python, ılımlı bir güncelleme döngüsü ile aktif olarak çalışılır ve amacına uygun kaldığından emin olmak için her yıl yeni sürümler çıkarır.

Bir programlama dilinin amacına uygun kalma yeteneği, dilin yeni ve taze kalmasına da bağlıdır. Arama hacmi açısından Python, öğrenmek isteyen herkes için diğer diller arasında 1. sıraya yükseldi. Python'a olan ilgi 2015'te %22,1 oranla büyüme gösterdi. Gidişata bakacak olursak rahatça söyleyebiliriz ki amacına hizmet etme açısından Python, geniş kitlesinin de yardımıyla gelecekte de ipleri elinde tutmaya devam edecek.