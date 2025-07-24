Yeni kablosuz şarj teknolojisi Qi2 25W resmen duyuruldu. Bu yeni teknoloji, akıllı telefonların 25W kablosuz şarj edilmesini sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre ilk testler tamamlanmış durumda.

Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC), düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz şarj standartı "Qi2 25W"ı resmen duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere yeni teknoloji, akıllı telefonların sanki 25W kablolu şarj cihazı kullanılıyormuş gibi kablosuz şarj edilmesini sağlayacak. gelin bu teknolojiye yakından bakalım.

Kablosuz şarj teknolojileri, özellikle de Android ekosisteminde oldukça standartlaşmış bir özellik. Bugün akıllı telefon üreticileri, çok yüksek kablolu hızlı şarj desteklerinin yanı sıra yaygın olarak 15W gücünde kablosuz şarj desteği de sunuyorlar. Qi2 25W ile yeni telefonlar, yüzde 70'lik performans artışı ile 25W kablosuz hızlı şarj desteği sunabilecekler.

İlk testler tamamlandı, yüzlercesi ise test edilmeyi bekliyor!

WPC tarafından yapılan açıklamaya göre Qi2 25W teknolojisi, geçtiğimiz hafta 14 farklı cihazda test edildi. Bu cihazlar arasında hem alıcı hem vericiler bulunuyordu. Ancak çalışmalar bundan ibaret olmayacak. WPC, yüzlerce cihazın daha Qi2 25W için test aşamasında olduğunu söyledi.

Son tüketiciler olarak bundan sonraki aşamada beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor. Akıllı telefon üreticileri, bundan sonra piyasaya sürecekleri akıllı telefonlarda Qi2 25W'ı desteklemeye başlayacak. Tüketiciler, uygun kablosuz şarj cihazlarıyla bu teknolojiden faydalanabilecekler.