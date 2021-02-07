Bir siber güvenlik analiz şirketi, birbirinden farklı 3,2 milyar e-posta kimliği ve şifresinin bir hack forumunda paylaşıldığını açıkladı. Şu an için bu saldırının kökeni ve konumuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sizlere daha önce birçok kez siber güvenlikle ilgili haber aktardık. Çeşitli yöntemlerle kullanıcı verilerinin çalınmasından bahsettik ve şimdi bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bir hack forumunda farklı farklı 3,2 milyar e-posta kimliği ve şifresi paylaşıldı.

Birçok hack, veri sızdırma olayı gerçekleşse de gerek 3,2 milyar gibi oldukça korkutucu bir sayı olması gerekse e-posta kimliklerinin ve şifrelerinin gizli olması sebebiyle bu olay çok daha fazla dikkat çekti.

Saldırının kaynağı bilinmiyor

Gerçekleştirilen bu saldırı, Compilation of Many Breaches (Çoklu Güvenlik Açığı Derlemesi, CoMB) etiketi aldı. Bu güvenlik açığını ortaya çıkaran güvenlik şirketi CyberNews, "Personal Data Leak Checker" endeksine söz konusu e-posta adreslerini ekledi. Siz de bu endeksten e-posta adreslerinizin açığa çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz.

Şu an için bu saldırının konumu ve kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmiyor. Gerçekleştirilen bu saldırının, 2017 yılında yine benzer bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyla aynı kökene sahip olabileceği düşünülüyor.

2020 yılında özellikle iş dünyasında çevrimiçi içeriklerde büyük bir artış yaşandı. Birçok kişi, kişisel verileri ve önemli dokümanları için bulut depolama kullandı. CoMB saldırılarında bu tür depolama alanları taranıyor ve saldırganlar ele geçirdikleri kişisel verilerle çevrimiçi ortamlarda satın alma işlemleri yapabiliyorlar.

Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlaması için e-posta kimliklerinde çok faktörlü doğrulama kullanması tavsiye ediliyor. Bu sayede güvenlik konusunda daha az endişe duyulması sağlanabilir. Siz de e-posta adresinin açığa çıkıp çıkmadığını yukarıda bahsettiğimiz CyberNews endeksinden ya da haveibeenpwned gibi sitelerden kontrol edebilirsiniz.