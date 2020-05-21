Rainbow Six Siege Benzeri Mobil Oyun Mağazalardan Kaldırıldı

Ubisoft, sevilen oyunu Rainbow Six Siege’in Apple Store ve Google Play’de bir klonunun yapılmasının ardından, oyun geliştiricisi ve mağaza sahiplerine dava açmıştı. Oyun, son olarak mağazalardan kaldırıldı.

Ubisoft, geçtiğimiz gün oyunu Rainbow Six Siege’in mobil için çıkmış klonunun yayınlanması nedeniyle Google ve Apple’a dava açmıştı. Kapak görselinden oyun içi görüntülerine kadar her şeyiyle çalıntı olduğu düşünülen Area F2 isimli mobil oyun, son olarak Google ve Apple’ın uygulama mağazalarından kaldırıldı.

Normal şartlarda benzer şekilde tasarlanan oyunlar, ticari markalarını ve telif haklarını ihlal etmeden var olabilirler. (Tüm futbol oyunları gibi) Bu sebeple benzerlik, bir oyunun telif ihlali yaşamasına neden değildir, ancak burada Alibaba’nın sahibi olduğu Ejoy isimli firma, Rainbow Six Siege’e benzer bir oyun değil “fazlasıyla benzer” bir oyun yapmış. Üstelik bu oyunun Apple ve Google’ın mobil mağazalarında yayınlanmış olması, büyük kitlelere ulaşmasına neden olmuştu.

Oyunu mağazalardan Ejoy kaldırdı

Görünen o ki Aliexpress’in sahibi olduğu oyun firması Ejoy, yaptığı yanlışın bilinciyle oyunu mağazalardan kaldırdı. Elbette buna rağmen Ubisoft’un dava süreci devam ediyor. Bu süreçte oyuna para harcayan kişiler var ve bu kişilerin para iadesi için başvurabileceği açıklandı.

Telif haklarının önemi

Günümüzde tüm dünya, internet sayesinde birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaştı. Bu sebeple de pek çok özgün ürün, kolayca çalınabiliyor. Bunun farkında olan firmalar da ürünlerini telif haklarıyla korumaya çalışıyor. Bir YouTube videosundan telefon özelliğine kadar pek çok şey için geçerli olan telif hakları, günümüzde düzenin sağlanması için önemli bir konu olarak gösteriliyor.