Raspberry Pi İçin Kurulum Rehberi

Şu an bu yazıyı okuyorsanız, muhtemelen kendinize bir Raspberry Pi aldınız ve nasıl kuracağınızı merak ediyorsunuz. Biz de bu yazımızda sizler için Raspberry Pi'ınızı nasıl kurabileceğinizi anlattık.

Raspberry Pi İngiltere merkezli Raspberry Pi Vakfı tarafından desteklenen özellikle öğrenci ve amatörlerin kullanımına sunulan tek ana kart sahibi, kredi kartı büyüklüğünde bir mini bilgisayar olarak biliniyor. Biz de onunla yeni tanışanlar için küçük bir rehber hazırladık. Gelin adım adım bu cihazı nasıl kuracağınıza bakalım.

Raspberry Pi nasıl kurulur?

Söylememiz gereken ilk şey, Raspberry Pi’ınızın kutu içeriğinde bir SD kart bulup bulunmadığını kontrol etmeniz gerektiği. Eğer satın aldığınız kit bu şekilde değilse bir işletim sistemi indirmeniz gerekecek. Ama daha önce bir SD kart bulmalısınız. Bir SD kartınız yoksa kullanmadığınız eski telefonunuzda fazladan bir tane olması ihtimaline karşı telefonlarınızı kontrol etmenizde fayda var.

Kartınızı bulduğunuza göre Raspberry Pi’ın özel işletim sistemi Raspbian’ın son sürümünü hemen indirin. Bunun için de ilk bakmanız gereken yer cihazın resmi sitesi. Raspbian’ı bulduğunuza göre şimdi microSD kartınıza yüklemek gerek değil mi? Bunu için de Etcher gibi ücretsiz çevrimiçi yazılımları kullanabilirsiniz.

Ön hazırlığınızın tamam olduğunu varsayıyoruz. Şimdi microSD kartınızı Raspberry Pi cihazınıza takabilirsiniz. Ardından yapmanız gereken şey bir HDMI kablosu edinmek ve bunu Raspberry Pi ve HDMI ekranınıza bağlamak. Bu ekran bir monitör ya da televizyonunuz olabilir. Unutmadan ekleyelim, Raspberry Pi Zero ya da Raspberry Pi Zero W kullanıyorsanız mini HDMI'ı HDMI'a dönüştüren bir aparata ya da adaptöre ihtiyacınız olacak. Raspberry Pi 4 içinse mikro HDMI'ı HDMI'a dönüştüren kablo veya adaptör işinizi fazlasıyla görecektir.

Artık sona yaklaşıyor gibisiniz. Fare veya klavye gibi kullanmak istediğiniz diğer ekipmanları da bağlarsanız bir adımı daha atlamış olacaksınız. Son olarak güç kablonuzu Raspberry Pi’ınıza taktığınızda işlem tamamdır. Yine bir ekleme yapalım, Raspberry Pi 4 kullanıyorsanız, USB-C güç kablosu gerekecek. Bu arada satın aldığınız çoğu kit gerekli kablolar ve adaptörlerle beraber gelecektir. Yani ihtiyacınız olan çoğu şey muhtemelen kutunun içerisinde.

Güç kablosunu da bağladığınıza göre Raspberry Pi’ınız açıldı demektir. Bir sorun var gibiyse endişelenmeden önce SD kartınızı doğru taktığınızdan ve tüm kablolarınızı düzgün bağladığınızdan emin olun. Açılış kısmının ardından cihazınız sizi şifre değişikliği ve kablosuz ağa bağlanma gibi konularda yönlendirecek. Bu adımları tamamladığınızda kurulumu da tamamlamış olacaksınız.

Hazırsanız diğer birçok kişi gibi siz de Raspberry Pi’ınızı kodlama öğrenmek için kullanabilir, akıllı cihazlarınızın kontrolünü yapmak ya da fotoğraflarınızı düzenlemek için ayarlayabilirsiniz. Raspberry Pi'ın oyun oynamak ya da medya içerikleri oluşturmak için de biçilmiş kaftan olduğunu unutmamak gerek. İyi eğlenceler!