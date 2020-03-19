Özellikle oyuncular tarafından bilindik bir isim olan Razer, Corona virüsüne karşı koyabilmek için maske üretip bağışlayacağını açıkladı. Razer CEO'su Min Liang Tan, bu hareketin şirketin atacağı adımlardan yalnızca birisi olduğunu söyledi.

2020 yılına girişimizle birlikte zaten kötü başlayan bir yıla damgasını vuran Corona virüsü, bugün dünya genelinde 130’u aşkın ülkede görülmüş durumda. Virüs, Çin’de görüldükten sonra önce Asya ülkelerine, ardından büyük bir hızla 7 kıtanın 6’sında görülmeye başladı.

11 Mart günü ilk defa ülkemizde de görüldüğü açıklanan Corona virüsü, bugüne kadar açıklanan verilere göre 227.310 kişiye bulaştı ve 9.115 kişinin hayatına mâl oldu. Dünya ekonomisini ve her sektörü alt üst eden virüse karşı koymak için yalnızca hükümetler ve halk değil, şirketler de ellerinden geleni yapıyor.

Razer, Corona virüsüyle mücadele için büyük bir yardıma imza atacak:

Bugün, bir şirket daha Corona virüsüne karşı savaş ilan ederek virüsün yayılmasını engellemek için elinden geleni yapacağını açıkladı. Razer CEO’su Min Liang Tan, Razer’ın tıbbi malzeme işine gireceğini ve milyonlarca maske üreterek bunu dünyanın birçok noktasındaki sağlık yetkililerine bağışlayacağını belirtti.

Sabah saatlerinde Twitter üzerinden paylaşım yapan Razer CEO’su, şirketin mühendis ve tasarımcılarının birkaç gündür geceyi gündüze katarak üretimlerine maske koymak için çalıştıklarını söyledi. Razer CEO’su Min Liang Tan’ın açıklamasının tam hali şu şekildeydi:

“Hepimizin üstlenecek bir rolü var ve durumun daha da ciddi hale gelmesiyle elimizden geleni yapmalıyız. Lütfen kendinizi ve ailenizi güvende tutun —bu zor zamanlarda birbirimizi destekleyelim. Razer ekibi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırlanıyoruz.”

“Bazı üretim hatlarımızın acil durum dönüşümü ve maske bağışı, Razer’ın atacağı birçok adımın yalnızca biri. Ekstra zaman, kaynak, çaba ve yeteneğimizi COVID-19 ile mücadelede kullanacağımızı taahhüt ediyoruz.”

Razer, ürettiği maskeleri şirketin aktif olduğu ülkelerin hükümetleri ve sağlık yetkilileriyle görüşerek en çok ihtiyaç duyulan bölgelere gönderecek. Umuyoruz ki Razer’ın attığı bu önemli adım, diğer birçok şirketin atacağı adımların yalnızca biri olur.